Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Özgür Özel: Savaşın kazananı yok | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Savaşın kazananı yok

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin, "Nihayet dün iyi bir haber aldık, yüreğimiz ağzımızda takip ettik. Savaş hiç olmazsa 2 haftalığına durdu. Savaşların kazananı olmaz, kaybedeni başta kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplardır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 20:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, İBB Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni'ne katıldı.

        Burada konuşan Özel, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ederek, Romanların zekalarının, yeteneklerinin öğrenme hız ve kapasitelerinin bu toplumun gelecekteki en önemli sıçrama güçlerinden bir tanesi olacağına inandığını dile getirdi.

        ABD ve İran arasında geçici ateşkese varılmasına ilişkin Özel, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Nihayet dün iyi bir haber aldık, yüreğimiz ağzımızda takip ettik. Savaş hiç olmazsa 2 haftalığına durdu. Savaşların kazananı olmaz, kaybedeni başta kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplardır. İran'daki savaşın bile en ağır bedelini Türkiye'deki yoksullar ödemeye başladı. Çünkü petrol fiyatları, benzin ve mazot fiyatlarını artırdı. O artış başta gıda olmak üzere iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırmaya başladı. Yeni bir enflasyonla karşı karşıyayız."

        Özel, "Bu noktada, derin yoksulluk maalesef Romanları, Kuştepe'yi herkesten çok etkiliyor." ifadesini kullandı.

        CHP'nin iktidara gelmesi durumunda temel vatandaşlık geliri sistemini getireceklerini belirten Özel, bir haneye ya iş vereceklerini ya da temel vatandaşlık geliri sağlayacaklarını dile getirdi.

        Özel, tesisin bulunduğu alanın Kuştepe Spor'un antrenman sahası olduğunu kaydederek, "Buradaki spor sahasını, mükemmel bir spor alanı haline getiriyoruz ama altına büyük bir otopark yapıyoruz. Yan tarafına çok amaçlı bir salon yapıyoruz. Yoksul ailelerin ücretsiz yararlanacağı bir düğün salonu yapıyoruz. Yetmiyor, kapalı pazaryeri yapıyoruz. Çok fonksiyonlu alanlarla, az alanda çok işi birden yapıyoruz." diye konuştu.

        Buranın 22 bin 600 metrekarelik bir alan olduğunu belirten Özel, "870 milyon lira artı KDV'lik bir yatırım planlandı. 15 amatör spor kulübümüzün evi olacak. 240 tezgahlık modern bir pazar yerinin ve 430 araçlık bir otoparkın olacağı, iyi günde, kötü günde size hizmet verecek çok amaçlı salonun ve bir düğün salonunun bulunacağı bu noktadayız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Özel, kendileri için Romanların meselesinin, başlı başına bir demokrasi ve insan hakları meselesi olduğunu söyledi.

        CHP belediyelerinin hizmetleriyle Romanların yanında olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Bu ülkede Roman olmak ne demek ben biliyorum, bizler biliyoruz. Sadece bir kimlik taşımak değil, her sabah kendini ispat etmek zorunda kalmaktır. ‘Ben de bu ülkenin evladıyım.' demek zorunda bırakılmaktır. Hastaneye giderken 'Acaba geri çevrilecek miyim?' diye tereddüt yaşamaktır. Polis görünce 'Baştan suçlu sayılır mıyım, bir önyargıya kurban olur muyum?' diye ürpermek, mahkeme kapısına giderken 'Ben baştan kaybetmişim.' diye bir hissiyatı taşımaktır. Şimdi birileri çıkıp bize 'Romanlar için ne yaptınız?' derse, bunu bize değil Roman mahallelerine sorun. Bugüne kadar siz ne yapmışsınız, Resul Emrah Şahan ne yapmış, Ekrem İmamoğlu ne yapmış? Bu konuda alnımız açık, başımız diktir."

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        REKLAM

        Özel'in, açılış töreni öncesinde aynı tesiste katıldığı Roman Buluşması programı ise basına kapalı gerçekleştirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı serbest bırakıldı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
