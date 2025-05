Özgür Özel, Silivri'de konuştu

CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin Silivri'de düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmasında konuştu. Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tarımın, turizmin ve sanayinin iç içe, kol kola olduğu; güzel insanlarının omuz omuza, yan yana yaşadığı; adı da kendi kadar güzel Silivri’deyiz.

Akrabalarımı ziyarete geldim buraya. Selanik doğumlu anneanneme, Üsküp doğumlu dedeme, Kırçova doğumlu babaanneme rahmet okumaya, onların akrabalarıyla, dostlarıyla kucaklaşmaya geldim.

Size söz veriyoruz, Ekrem Başkan'ın Cumhurbaşkanlığında Silivri'yi 'Özgürlükler ve Demokrasi Müzesi' yapacağız. 2008’de, 2011’de Silivri’de bu ülkenin şerefli askerlerine, vatanseverlerine, aydınlarına, gazetecilerine FETÖ kumpasları kuruldu.

Dönemin başbakanı o zaman kendisini o davaların savcısı ilan etmişti. Askerler tutsak edildi, gazeteciler süründürüldü, tüm aydınlar susturulmaya çalışıldı.

Tüm bu hukuksuzluklar yaşanırken, dönemin başbakanının zırhlı araç tahsis ettiği, "arkasında ben varım" dediği, dönüp dolaşıp “Ben bu davaların savcısıyım” diyerek sahip çıktığı bir savcı vardı: Zekeriya Öz.

Eğer Zekeriya Öz’ün sonunu yaşamak istemiyorsanız, akıllı olun. Hukuktan ayrılmayın, iftiracı olmayın. O gün, Zekeriya Öz’ün arkasında duran Erdoğan, her şey ortaya çıktığında ne dedi? "Rabbim ve milletim beni affetsin" dedi.

"BUNUN HESABINI SENDEN SORACAK"

Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: "O günlerde Ergenekon’da, Balyoz’da, askeri casusluk davalarında kurulanlar ne kadar kumpassa, bugün Ekrem Başkan’a ve arkadaşlarımıza kurulanlar da en az o kadar kumpastır."

Yarın çıkıp da “Aldatıldım, kandırıldım, Rabbim ve milletim beni affetsin” deme. Bu sefer bu aziz millet seni affetmeyecek. Bunun hesabını senden soracak.

Geçtiğimiz sefer, “Ordunun içinde bir yapılanma var, bu yapılanma darbe yapacak. Biz darbeye karşı demokrasiyi savunuyoruz” diyorlardı. Şimdi ise darbe yapacaklara karşı demokrasiyi savunmayı bırakın; daha bir yıl önce Silivri Belediye Başkanını seçmişken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmişken, millet kararını vermişken birileri bu karardan rahatsız oldu.

Ve yaptıkları işle hem geçmiş seçimin seçilmiş belediye başkanına hem de gelecek seçimin Cumhurbaşkanı adayımıza, Ekrem İmamoğlu’na darbe girişiminde bulundular. Şüphesiz her darbenin bir karargahı vardır. Bu darbenin karargahı Beştepe’dir. Her darbenin silahı vardır. Bu darbenin silahı ise yargıdır. Her silahın bir mühimmatı vardır. Bu silahın mühimmatı da yalan ve iftiradır.