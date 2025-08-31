Özgür Özel, Sinop'ta konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "27 Avrupa Birliği ülkesinde toplamı 13 milyon işsiz var. Bizde tek başımıza 13,5 milyon işsiz var." dedi.

Özel, partisi tarafından Sinop'ta İskele Meydanı’nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Sinop'un Türkiye’nin en güzel şehirlerin biri olmasına rağmen uygulanan yanlış politikalarla göç veren ve güç kaybeden bir kent haline geldiğini savundu.

"DÜNYANIN EN KÖTÜ İNTERNETİ DE EN PAHALI ETİ DE BU ÜLKEDE BİZE SATILIYOR"

Rakamlara göre Sinop’un neredeyse tamamen emeklilerden oluşan bir kent haline büründüğünü anlatan Özel, mevcut iktidarın artık emekliye de öğrenciye de balıkçıya da çiftçiye de emekçilere de umut vermediğini söyledi.

REKLAM

Türkiye’nin her açıdan her geçen gün daha kötüye gittiğini bundan Sinop’un da nasibini aldığını savunan Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye’yi dünyada gündemde tutan şey en yavaş ve en pahalı interneti kullanmamız. Dünya kadar köyde internet yok. Dünya kadar köyde cep telefonu ağında sorun var. İl merkezinde internet sorunu var. Ama dünyanın en kötü interneti de en pahalı eti de bu ülkede bize satılıyor. O yüzden elektrik dağıtımı özelleştirilirken karşı çıktık. Şimdi en büyük sorunlar bu özel dağıtım şirketlerinden kaynaklanıyor. Sinop’ta su sorununun çözülmediği hala köyler var."

"DÜNYADAKİ EN YÜKSEK FAİZE SAHİP ÜLKE TÜRKİYE" Avrupa’daki gıda enflasyon oranının yüzde 2, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 33 olduğunu öne süren Özel, "27 Avrupa Birliği ülkesinde toplamı 13 milyon işsiz var. Bizde tek başımıza 13,5 milyon işsiz var. Dünyanın en yüksek ikinci faizi bizde. En yüksek faiz olan ülke Zimbabve. Zimbabve dışında dünyadaki tüm ülkeler, savaşan ülkeler, işgal altındaki ülkeler, kıtlık çeken ülkeler var. Ama bunlara rağmen dünyadaki en yüksek faize sahip ülke Türkiye." diye konuştu. REKLAM Konuşmasında AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, CHP olarak iktidar yürüyüşlerinin devam ettiğini aktardı. Kendi iktidarları döneminde işçisinden emeklisine, öğrencisinden çiftçisine her kesimin yüzünün güleceğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti: "İYİ EĞİTİM MAALESEF ZENGİNLERİN ULAŞABİLDİĞİ BİR NOKTAYA GELDİ" "Bugün artık beş emekli birleşse, beş emekli ikramiyesi bir ev alabilecek. Yani bugün ev almanın, araba almanın eğer bir piyango isabet etmediyse, bir miras kalmadıysa çalışarak mümkün olmadığı bir döneme gelmiş durumdayız. Bu okullar açıldığında her taraftan kayıt parası isyanı geliyor. Okul müdürleri diyor ki 'okulun temizliği lazım, para yok, güvenlik lazım para yok, eleman lazım para yok' mecburen velilerden para topluyorlar. Velinin zaten canına tak etmiş. Okula başlama maliyeti okul öncesi ya da ilkokul öğrencisi için 9 bin lira. Ortaokul ve lisede 12 bin liraya kadar çıktı. Bir de üstüne kayıt sırasında para isteniyor. İyi eğitim maalesef zenginlerin ulaşabildiği bir noktaya geldi."