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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Genel seçimden sonra, bu 5 teğmenimiz arkadaşlarının yanına dönecekler. Teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:37 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:37
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        Özel: Teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Ankara’da düzenlediği Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

        “CHP’NİN PARÇA PİNÇİK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNENLER BUGÜN, AVUÇLARINI YALADILAR”

        Burada konuşan Özel, bugün ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili, “Bugün Ekrem Başkanımız ifadeye gidiyordu. Bizi böleceklerini, ayrı düşüreceklerini, meydan okumanın sadece bazılarımıza ait olduğunu, CHP’nin ve Türkiye muhalefetinin parça pinçik olabileceğini düşünenler bugün, avuçlarını yaladılar. Bugün 13 siyasi parti vardı adliyenin önünde. Birbirlerinin ismini ağzına almayan siyasi partiler, yan yana durması mucize siyasi partiler bugün İstanbul’da yan yanaydılar. Elbette ki iki isimle kısıtlı değil geleceğe dair umutlarımız ama milletin gönlünde olanın bizim gözümüzün önünde, gönlümüzde olması kadar normal bir şey yok."

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        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi Haberi Görüntüle

        "İMAMOĞLU’NUN ELİNİ, HEPİMİZ ADINA KALDIRAN MANSUR YAVAŞ DA VARDI"

        "Otobüsün üstünde Ekrem İmamoğlu’nun elini, hepimiz adına kaldıran Mansur Yavaş da vardı. Ben demiştim ki, ‘İstanbulluları ifadeye çağırdılar. Haydi İstanbullular gidin, ifade verin.’ Oraya giden on binlere, orada bulunan bütün siyasi partilere ve genel başkanlarına, oraya giden bütün siyasetçilere, o tarihi savunmasıyla cesaretinden bir adım geri atmayan Ekrem İmamoğlu’na, ona sahip çıkan başta Mansur Başkan’a ve bütün belediye başkanlarımıza, bütün sivil toplum örgütlerine, başta üyesi olmaktan onur duyduğumuz Atatürkçü Düşünce Derneği’ne yürekten teşekkür ediyorum. O yüzden umutluyuz. Çünkü ayrılmadan, birbirine düşmeden, çekişmeden, birbirine burun kıvırmadan, ortak düşmanın, ortak rakibin, memleketin geleceğinin düşmanının ve bizim siyasi rakiplerimizin yenilmesinin ne kadar önemli olduğunun idrakinde olan herkes bugün umutlarımızı artırdı” diye konuştu.

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        "ŞANLI ÜNİFORMALARINA VE GÖREVLERİNE, ARKADAŞLARININ YANINA DÖNECEKLER"

        Özel, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmen hakkında, “Daha önce de söyledim, burada da bir kez daha kayda geçeceğim. Bir; o 5 teğmenimize hukuki destek, hukuki destek. Çünkü bir idari yargı süreci olacak dönmeleri için. Devamında eğer kendilerini nerede görmek istiyorlarsa, o görmek istedikleri görev başımızın üstündedir, teminatı biziz. Ama kendilerini görev almak istedikleri yerde misafir kabul ediyoruz. Çünkü o görev yapılacak ilk genel seçime kadar sürecek. O genel seçimden sonra, bu 5 teğmenimiz hiçbir maddi tarafını zaten önemsemezler ama maddi ve manevi özellikle askerlik mesleğine dair, hiçbir kayıpları olmaksızın şanlı üniformalarına ve görevlerine, arkadaşlarının yanına dönecekler."

        "Ben kendime dair bir siyasi kariyer hedefi hiç tarif etmiyorum, bunu bilenler biliyor. Benim görevim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin en doğru adayı çıkarıp seçimi garanti kazanıp, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yeniden iktidar olmasıdır. Ama bazı hedeflerim var. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan da duysun ama en çok da o ihraç kararlarına imza atanlarla, buna susanlar duysun ki; teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız. Bunu Soma davasında öldürdükleri kişi başına 4.5 gün yatıp salıverilenler çıkıp, neredeyse ölenlerin suçlu bulunduğu gün önünde konuşmuştum. Odamda o konuşmanın resmi var. Resmi çerçeveleyen evladımız da 33 yaşında geçen ay öldü, cenazesine gittim. Bu kadar çok acı çeken bir ülke, bir parti olmaz yani bu kadarı. Ama orada söylemiştim, burada bir daha söylüyorum. Soma’nın da Akbelen’in de teğmenlerin de hesabı sorulacak. And olsun, and olsun, and olsun” ifadelerini kullandı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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