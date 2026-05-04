Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik | Dış Haberler

        Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik

        İtalya'nın Siracusa limanından 2 Mayıs'ta denize açılan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition) ait 4 teknenin çevresinde askeri donanmaya ait gemi ve helikopter görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 23:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgürlük Filosu Koalisyonu teknelerinin etrafında askeri hareketlilik

        Özgürlük Koalisyonu Filosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siracusa limanından 2 Mayıs'ta denize açılan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 tekne, Girit istikametinde ilerlerken etrafında askeri hareketlilik gözlemlendi.

        Sicilya ile Girit arasında, Malta'nın doğusunu geçen ve Akdeniz açıklarında ilerleyen tekneler, Girit'e yaklaşan hatta bulunuyor.

        Teknelerin çevresinde askeri donanmaya ait bir helikopter, gemiler ve 3 dron görüldüğü aktarılıyor.

        ABD menşeili bir Lockheed Martin uçağının da filonun üzerinden uçtuğu belirtiliyor.

        Bölgedeki yoğun askeri varlık dikkati çekerken, olası bir müdahale ihtimali nedeniyle filo yüksek alarm seviyesine geçti.

        REKLAM

        Aktivistler, olası bir müdahaleye karşı güvertelerde pozisyon aldı.

        Sürece ilişkin gelişmeler, ABD merkezli video platformu YouTube'daki Freedom Flotilla Coalition kanalından ( https://www.youtube.com/live/aRl3KpzmMtQ?si=MDBM3CYx_MuzoHkk ) canlı olarak yayımlanıyor.

        "Aramızdaki ilk gemiye doğru ilerlediklerini tahmin ediyoruz"

        ABD merkezli X sosyal medya platformundaki Global Sumud Filosu Türkiye adlı hesaptan yapılan paylaşımda, 4 tekneden biri olan Perseverance'daki bir aktivistin mesajına yer verildi.

        Aktivist, büyük bir askeri gemi ve bir kargo gemisi gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Aramızdaki ilk gemiye doğru ilerlediklerini tahmin ediyoruz. Bir sıra halinde dizilmiş durumdayız ve burada bekliyoruz. Muhtemelen görebildiğiniz gibi hala uydu bağlantımız var. Şu an için ne olacağını bilmiyoruz. Gemiye çıkma veya başka bir durum için elimizde bir zaman çizelgesi yok. Ancak hepimiz burada sakiniz, birbirimize güveniyoruz ve şiddete başvurmamaya, planladığımız her şeyi uygulamaya kararlıyız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası

        (DHA) Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra etkili olan "süper hücre" fırtınası kent genelinde hayatı felç etti. Yağmur, dolu, hortum ve şiddetli rüzgarın aynı anda etkili olması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü ve çatılar uçtu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları