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        Özhaseki'den İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıklama

        İstanbul'u olası bir afete karşı hazırlamak için tüm riskli yapıları kentsel dönüşümle yenileyeceklerini vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik" dedi

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:55
        Özhaseki'den İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıklama
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un 39 ilçesinde, 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

        İstanbul'u, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını dile getirdi.

        Mehmet Özhaseki, "142 bin 548'i Bakanlığımız eliyle olmak üzere, özel sektör ile toplam 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm başta olmak üzere, toplam 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceklerini aktaran Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümle evini dönüştürenlere, bugüne kadar Bakanlık olarak, 4 milyar 191 milyon 500 bin lira kira yardımı yaptıklarını da kaydetti.

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