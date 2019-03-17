- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özhaseki, sürpriz "Plaj Projesi" ile başkentin mavi şehir olacağını açıklamıştı. Projeye ilişkin detayların sorulması üzerine Özhaseki, "Bunu yapabileceğimiz çok güzel ortamlar var. Belediye olarak yapacağımız her proje Ankara'daki genç insanların işsizliğine çözüm olacaktır, kadınlarımıza iş kapısı olacaktır. Biz iddialıyız ve tecrübemiz var" ifadelerinde bulundu.
"BİR İKİ SENE SONRA HERKES GÖRECEK"
Eskişehir'de hayata geçirilen yapay plaj projesine benzer bir proje olup olmayacağı sorulan Özhaseki, "Ankara'nın birkaç tane avantajı var. Birisi; Gölbaşı, Mogan ve Eymir. Zamanında Mogan Gölü bataklık haline dönüşecekken bakanlığım döneminde 100 milyon lirayı bulan bir ihale yaptım. O ihale ile dipte biriken çamurları sıyırmayı amaçladık. Bu dünyada çok az bir teknoloji. Suyun dibinde birikmiş olan çamuru sıyırıyoruz, kilometrelerce öteye basıyoruz, orada bir canlılık başlıyor, balıklar yetişmeye başlıyor ve masmavi bir göl haline geliyor. Şu hali biraz daha bulanık. Bir, iki sene sonra herkes görecek, Mogan Gölü de Eymir de kocaman masmavi bir deniz olacak. O çevrede niye plaj yapmayalım ki? Elimizdeki imkanları sonuna kadar değerlendireceğiz" cevabını verdi.
Özhaseki, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, muhalefetin eleştirilerine de değinerek, "Öndeyiz diye başlıyorlar, arkasından seçim günü sonuçlar çıkınca 'çaldırdık' diyorlar. Sonra işi ilerletip YSK 5 seçimdir böyle. Algı operasyonu olduğunu herkes görüyor. Emin olun Ankara halkı kendilerinden çok daha akıllı" diye konuştu.
Anketleri değerlendiren Özhaseki, "Netiz, keyifliyiz, ilerideyiz, bunu herkes görecek" vurgusunu yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.