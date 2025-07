Özkan Uğur'un vefatının 2'nci yıl dönümü

'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero' ve 'Güllerin İçinden' şarkıların da aralarında bulunduğu birçok şarkıya imza atan, 'G.O.R.A.', 'A.R.O.G', 'Yahşi Batı' ve 'Komser Şekspir' gibi birçok yapımda rol alan, MFÖ müzik grubunun üyesi Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 2 yıl geçti.

Sanatçının oğlu Alişan Uğur, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Uğur; "Canım babamı uğurlayalı iki yıl oluyor. Bir gün, bir an bile geçmiyor ki seni düşünmeyeyim. Ne yapsam, nereye gitsem, hep sen varsın. Seni kelimelerle ifade edemeyecek kadar çok özlüyorum, özlüyoruz. Unutulmazsın" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz Erdoğan, Özkan Uğur'un vefatının 2'nci yıl dönümünde paylaşımlarda bulunarak, merhum sanatçıyı andı.

Özkan Uğur, Osman Hurşit Uğur ile Nahide Uğur'un beşinci çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanışarak müzik dünyasına adım attı.

Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile 1976'da yine 'İpucu Beşlisi' grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı.

Neşesi, sahne enerjisi ve sempatisiyle renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur, kendine has kişiliğiyle ön plana çıktı.

Uğur, 1980 - 1983'te Ferhan Şensoy'un 'Şahları da Vururlar' ve 'Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı' adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak görev aldı.

Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te 'MFÖ' adıyla ilk albümleri 'Ele Güne Karşı Yapayalnız'ı çıkardı.

MFÖ; 'Peki Peki Anladık', 'Vak The Rock', 'No Problem', 'Best of MFÖ', 'Geldiler', 'Agannaga' ve 'Dönmem Yolumdan' adlı albümlerin yanı sıra 1995'te rock ağırlıklı 'M.V.A.B'yi, 2003'te tamamı yeni parçalardan oluşan 'MFÖ Collection'ı, 2006'da 'AGU' ve 2011'de 'Ve MFÖ' albümlerini dinleyiciyle buluşturarak, müzik dünyasında ses getirdi.

MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıkan Özkan Uğur, 'Lay Lili Lili Lay', 'Mecburen', 'No Problem', 'New York Sokaklarında' adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok şarkının bestesine imza attı ve 'Hep Aynı' şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.