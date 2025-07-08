Özkan Uğur'un vefatının 2'nci yıl dönümü

'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero' ve 'Güllerin İçinden' şarkıların da aralarında bulunduğu birçok şarkıya imza atan, 'G.O.R.A.', 'A.R.O.G', 'Yahşi Batı' ve 'Komser Şekspir' gibi birçok yapımda rol alan, MFÖ müzik grubunun üyesi Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 2 yıl geçti.

Sanatçının oğlu Alişan Uğur, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Uğur; "Canım babamı uğurlayalı iki yıl oluyor. Bir gün, bir an bile geçmiyor ki seni düşünmeyeyim. Ne yapsam, nereye gitsem, hep sen varsın. Seni kelimelerle ifade edemeyecek kadar çok özlüyorum, özlüyoruz. Unutulmazsın" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz Erdoğan, Özkan Uğur'un vefatının 2'nci yıl dönümünde paylaşımlarda bulunarak, merhum sanatçıyı andı.

Özkan Uğur, Osman Hurşit Uğur ile Nahide Uğur'un beşinci çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanışarak müzik dünyasına adım attı.

Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden Ersen ve Dadaşlar grubunda Taner Öngür'ün yerine basgitara geçen Özkan Uğur, Selda Bağcan ile Selda ve Dadaşlar adıyla çıkan 'Türkülerimiz' LP'sinde basgitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve 'Kardaşlar' grubunun bir 45'liğinde de bulundu.

Usta gitarist, 1974'te Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda çaldı ancak anlaşmazlıklardan dolayı buradan da ayrıldı.

Grubun ilk plaklarının ardından Manço'nun askere gitmesi dolayısıyla grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile 'Ter' grubunu kurdu.

Özkan Uğur, Kaygısızlar'ın dağılması sonrası 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda yer aldı.

Profesyonel müzik hayatına 1970'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ile başlayan Uğur, 1971'de tanıştığı, daha sonra MFÖ grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile katıldığı ilk grubu Kaygısızlar'da basgitaristlik yaptı.

MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıkan Özkan Uğur, 'Lay Lili Lili Lay', 'Mecburen', 'No Problem', 'New York Sokaklarında' adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok şarkının bestesine imza attı ve 'Hep Aynı' şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.

MFÖ; 'Peki Peki Anladık', 'Vak The Rock', 'No Problem', 'Best of MFÖ', 'Geldiler', 'Agannaga' ve 'Dönmem Yolumdan' adlı albümlerin yanı sıra 1995'te rock ağırlıklı 'M.V.A.B'yi, 2003'te tamamı yeni parçalardan oluşan 'MFÖ Collection'ı, 2006'da 'AGU' ve 2011'de 'Ve MFÖ' albümlerini dinleyiciyle buluşturarak, müzik dünyasında ses getirdi.

Uğur, 1980 - 1983'te Ferhan Şensoy'un 'Şahları da Vururlar' ve 'Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı' adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak görev aldı.

Neşesi, sahne enerjisi ve sempatisiyle renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur, kendine has kişiliğiyle ön plana çıktı.

Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile 1976'da yine 'İpucu Beşlisi' grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı.

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'Bazen', 'Amanın Aman', 'O Neydi O' adlı bestelerin vokalinde de yer alan Özkan Uğur, 'Ali Desidero' ve 'İdare Edip Gidiyoruz' şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı.

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıydı. İlk yayınladığı solo şarkı 'Karışık Pizza' filminin müziği olan 'Maksat Muhabbet Olsun' parçası oldu. Sanatçının; 'G.O.R.A.' filmi için yazdığı 'Olduramadım' ise ikinci şarkısı oldu.

Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, Ayşegül Aldinç'in 'Bir Kız', 'Ne Güzel' ve 'Nenni' şarkılarının bestelerine, Sertab Erener'in 'Kera' ve Yavuz Çetin'in 'Fanki Tonki Zonki' parçalarının sözlerine imza attı.

Bunların yanı sıra Özkan Uğur hiçbir anlama gelmeyen sözleri kullandığı şarkılar da yaptı. Sanatçı, son parçası 'Aynada' teklisini de 2016'da dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Özkan Uğur'un üyesi olduğu MFÖ, 1985'te 'Diday Diday Day', 1988'de ise 'Sufi' ile Eurovison Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. 'Diday Diday Day', 14'üncü olurken 'Sufi', 15'inci sırada yer aldı.