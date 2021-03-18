Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu oldu. Peki, Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? İşte biyografisi...

ÇILGIN SEDAT'IN EŞİ ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

10 Kasım doğumlu olan Özlem Kapurtu 2005 yılında Özlem Kapurtu ile Sedat Kapurtu hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri ve iki çocukları ile merak edilen ikili eğlenceli ve gösterişten uzak hayat sürüyor. Kendisi gibi müzisyen olan eşi hakkında konuşan Çılgın Sedat şunları söyledi, "9 yıl önce evlendiğim eşim Arif Sağ'dan dersler alıyordu. Evlenince müziği bıraktı ama bu albümünde yer alan ''Senden Öğrendim'' parçasına bana eşlik etti. Ben de düet yaptığım eşimle kamera karşısına geçerek, damatlık ve gelinlik giyerek eski günlerimizi tekrar yaşadık'' dedi.

ÇILGIN SEDAT VE ÖZLEM KAPURTU'NUN OĞLUNUN HASTALIĞI NE?

Çılgın Sedat ya da gerçek soyadı ile Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Kapurtu hayatlarının imtihanından geçiyorlar. Çiftin büyük oğulları Siraç 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında yüzde yüz engelli kalıyor. Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem hanım oğullarını hayatta tutma mücadelesi veriyor. Çılgın Sedat oğlunun hastalığını şöyle anlatıyor:

"Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor."