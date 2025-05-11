Öztürk'ün komşuları evinin önüne geçmiş olsun mesajları bıraktı

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün komşuları, Massachusetts eyaletinin Somerville kentindeki evinin önüne çiçekler ve destek mesajları bırakarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD'de Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk, Somerville'deki evine dönüyor.

9 Mayıs'ta serbest bırakılan Öztürk, şu an 45 gün gözaltında tutulduğu Louisiana eyaletinden Massachusetts'in Boston kentine uçakla geliyor.

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 hafta gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Öztürk'ün komşuları, geçmiş olsun dileklerini iletmek için evinin önüne çiçekler, çeşitli görseller ve notlar bıraktı.

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Notlarda, adalet vurgusu yapılarak Rümeysa'nın "özgürlüğünün" verilmesi istendi.

Andy isimli komşusu, Öztürk'ün serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eşim ve ben Rümeysa'nın serbest bırakılmasından, adaletin yerini bulmasından ve evine dönecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Hepimiz güçlü kalmalı ve hala tutuklu olanların da serbest bırakılması için çalışmalıyız." dedi.