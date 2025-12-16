Özür Dilerim filmi konusu ve oyuncuları: Özür Dilerim filmi ne zaman çekildi?
Özür Dilerim filmi, 16 Aralık Salı akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği, 'Özür Dilerim' filmi, deniz fenerinde bekçi olan Erkin'in başından geçen sıradışı olayları konu almaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Özür Dilerim filmi konusu ve oyuncuları...
Özür Dilerim filmi bu akşam, televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın üstlendiği Özür Dilerim filmi, 2023 yılında gösterime girdi. Peki, "Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Özür Dilerim ne zaman, nerede çekildi?" İşte Özür Dilerim filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.
ÖZÜR DİLERİM OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak - Erkin
Oğuzhan Koç - Koray
Gizem Karaca - Merve
Mert Turak - Poyraz
Yeliz Kuvancı - Canan
Müfit Kayacan - Hicabi
Metin Coşkun - Yüksel Dede
Yonca Şahinbaş - Şükran
Kerimcan Kamal - Haldun
Gümeç Alpay - Asuman
Fatma Toptaş - Seyyal
Binnur Şerbetçioğlu - Sevil
Emre Akarsu - Emre
Kadir Polatçı - Kadir