Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Özür Dilerim ne zaman çekildi?

        Özür Dilerim filmi konusu ve oyuncuları: Özür Dilerim filmi ne zaman çekildi?

        Özür Dilerim filmi, 16 Aralık Salı akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği, 'Özür Dilerim' filmi, deniz fenerinde bekçi olan Erkin'in başından geçen sıradışı olayları konu almaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Özür Dilerim filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 18:34 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Özür Dilerim filmi bu akşam, televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın üstlendiği Özür Dilerim filmi, 2023 yılında gösterime girdi. Peki, "Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Özür Dilerim ne zaman, nerede çekildi?" İşte Özür Dilerim filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

        3

        ÖZÜR DİLERİM OYUNCULARI KİMLER?

        İbrahim Büyükak - Erkin

        Oğuzhan Koç - Koray

        Gizem Karaca - Merve

        Mert Turak - Poyraz

        Yeliz Kuvancı - Canan

        Müfit Kayacan - Hicabi

        Metin Coşkun - Yüksel Dede

        Yonca Şahinbaş - Şükran

        Kerimcan Kamal - Haldun

        Gümeç Alpay - Asuman

        Fatma Toptaş - Seyyal

        Binnur Şerbetçioğlu - Sevil

        Emre Akarsu - Emre

        Kadir Polatçı - Kadir

        4

        ÖZÜR DİLERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Başrollerinde Oğuzhan Koç, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Özür Dilerim filmi İzmir'de çekildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"