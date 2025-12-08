Habertürk
Habertürk
        Pakistan: Afganistan bir tercih yapmalı

        Pakistan: Afganistan bir tercih yapmalı

        Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, Afganistan'ın Pakistan ile ilişkileri sürdürmek ya da Pakistan Talibanı'na (TTP) destek vermek arasında bir tercih yapması gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 23:06 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:12
        Pakistan: Afganistan bir tercih yapmalı
        Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, Afganistan yönetimine, "Pakistan ile ilişkileri sürdürmek ya da Pakistan Talibanı'na (TTP) destek vermek arasında bir tercih yapmaları gerektiği" mesajını ilettiklerini söyledi.

        Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Munir, Rawalpindi kentindeki Savunma Kuvvetleri karargahında konuştu.

        Munir, subaylara hitabında, Afganistan'a "net bir mesaj" verdiklerini belirterek, "Kabil yönetimi Pakistan ile mi yoksa terör örgütü TTP ile mi ilişkilerini sürdüreceğine karar vermelidir." dedi.

        Son dönemde yürütülen operasyonların "geleceğin harp doktrinine örnek teşkil ettiğini" söyleyen Munir, çatışmalardaki başarıları dolayısıyla Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri personeline ödül takdim etti.

        REKLAM

        Hindistan’a yönelik de açıklamalarda bulunan Munir, "Hindistan, Pakistan’ın bir sonraki karşılığının çok daha hızlı ve çok daha ağır olacağı konusunda hiçbir yanılgıya kapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

        Pakistan’ın barış yanlısı bir ülke olduğunu vurgulayan Orgeneral Munir, buna karşın "ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü, barış ve istikrarının sınanmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini" dile getirdi.

        Munir, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Anayasa değişikliği kapsamında, Savunma Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmişti.

        Pakistan'ın terör sorunu

        Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

        Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

        REKLAM

        Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor.

        BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

        #Pakistan
        #Afganistan
