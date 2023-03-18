Ulusal basındaki haberlere göre, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Lahor’dan İslamabad’a gelen Han’ın taraftarları ile güvenlik güçleri arasında mahkeme dışında arbede yaşandı.

Arbede yaşandı

Polis, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarlarına biber gazı ve copla müdahale etti, PTI destekçileri de polise taş ve sopa fırlattı.

PTI Özel Kalem Müdürü Şibli Faraz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yaşanan olayların ardından Han’ın konvoyu duruşmaya geç kaldı.

Mahkemenin hakimi Zafer İkbal, Han’ın duruşmaya katılmasını bekleyeceğini belirtti. Han ise mahkemeye daha önce vardığını ancak içeri girmesine izin verilmediğini iddia etti.