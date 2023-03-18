Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Pakistan'da gerilim sürüyor: İmran Han taraftarları ile polis arasında arbede

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da eski Başbakan İmran Han taraftarları ile polis arasında mahkeme dışında arbede çıktı.

Pakistan'da gerilim sürüyor: İmran Han taraftarları ile polis arasında arbede
AA

Ulusal basındaki haberlere göre, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Lahor’dan İslamabad’a gelen Han’ın taraftarları ile güvenlik güçleri arasında mahkeme dışında arbede yaşandı.

Arbede yaşandı

Polis, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarlarına biber gazı ve copla müdahale etti, PTI destekçileri de polise taş ve sopa fırlattı.

PTI Özel Kalem Müdürü Şibli Faraz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yaşanan olayların ardından Han’ın konvoyu duruşmaya geç kaldı.

Mahkemenin hakimi Zafer İkbal, Han’ın duruşmaya katılmasını bekleyeceğini belirtti. Han ise mahkemeye daha önce vardığını ancak içeri girmesine izin verilmediğini iddia etti.

Han, bu sabah Lahor'dan ayrılmıştı

Han, bu sabah Lahor’daki konutundan duruşmaya katılmak için İslamabad’a doğru yola çıkmıştı.

Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.

Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı.

Eski Başbakan Han hakkında 94 dava bulunuyor.

Imran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor
DÜNYA Kraliçe'nin unvanlarını aldığı Prens Danimarka’dan ...
Trump sosyal medya hesabından açıkladı: Gözaltına alınacağım
DÜNYA Trump: Gözaltına alınacağım
Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!
DÜNYA Skandallarla dolu kraliyet düğünleri!
Sırbistan'da Kosova ile normalleşme anlaşması protesto edildi
DÜNYA Sırbistan'da Kosova ile normalleşme anlaşması ...
Avustralya’da milyonlarca balık öldü
DÜNYA Avustralya’da milyonlarca balık öldü
Fransa'da protestolar sürüyor, sokaklar karıştı
DÜNYA Fransa'da protestolar sürüyor, sokaklar karıştı
Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzü!
DÜNYA Dünyaca ünlü isimlerin karanlık yüzleri!
11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'da
DÜNYA 11 yıl sonra ilk: Çavuşoğlu Mısır'da
ABD'den Putin hakkındaki yakalama kararına destek
DÜNYA ABD'den Putin hakkındaki yakalama kararına destek
ABD ve Ukraynalı üst düzey yetkililer, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son durumu görüştü
DÜNYA ABD ve Ukraynalı yetkililerden kritik görüşme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.