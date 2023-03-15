HAN İÇİN İKİ AYRI TUTUKLAMA KARARI

İslamabad Bölge Mahkemesinde 13 Mart'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları yapılmıştı.