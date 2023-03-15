Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

Pakistan'da hakkında tutuklama kararı verilen eski Başbakan İmran Han'ın gözaltına alınmak istemesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı.

ABONE OL
AA
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    Pakistan'da yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen eski Başbakan İmran Han'ın polis tarafından gözaltına alınmak istenmesine karşı ülke genelinde protestolar düzenleniyor.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın destekçilerine yaptığı çağrıda, öldürülse dahi mücadelelerine devam etmelerini istemesiyle ülke genelinde çok sayıda şehirde protestolar başladı.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Karaçi, Peşaver ve Ravalpindi gibi birçok şehirde PTI destekçileri sokağa indi.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    İslamabad’daki gösterilerde Emniyet Müdür Yardımcısı Şahzad Buhari yaralandı. Karaçi'deki gösterilerde de polis biber gazı ile protestoculara müdahale etti.

     

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    Han'ın Lahor’da ikamet ettiği Zaman Park bölgesine giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    Buraya ulaşmaya çalışan çok sayıda PTI destekçisi ile polis arasında çatışmalar sürüyor. Polis, Zaman Park’ın çevresinden uzaklaştırmaya çalıştığı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    Öte yandan, PTI taraftarlarının yolları kapatması sebebiyle trafik aksadı. Göstericiler ile vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    HÜKÜMETTEN HAN'A TEPKİ

    Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Başkan Yardımcısı Meryem Navaz, Han'ın teslim olmamasına tepki göstererek, yaralanan polislerden PTI liderinin sorumlu olduğunu belirtti.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    HAN İÇİN İKİ AYRI TUTUKLAMA KARARI

    İslamabad Bölge Mahkemesinde 13 Mart'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları yapılmıştı.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    İki duruşmaya da katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verilmişti.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    HAN HÜKÜMETİ 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

    Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

     

     
  • Pakistan'da polis eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi: Protestolar başladı!

    Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.