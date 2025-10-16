Pakistan: Şartlarımız kabul edilirse müzakereye hazırız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile çatışmaların ardından dün ilan edilen 48 saatlik ateşkesin "mesaj" niteliğinde olduğunu, "meşru şartlarının yerine getirilmesi" konusunda niyet gösterilmesi halinde Kabil ile müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Şerif, kabineye hitabında, ülkesiyle Afganistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki sorunlara kalıcı çözüm getirilmesini umduğunu vurgulayan Şerif, "Dün 48 saatlik geçici ateşkes kararı aldık ve böylece (Afganistan yönetimi) eğer meşru şartlarımızı yerine getirmek istiyorsa bizim müzakereye hazır olduğumuz mesajını verdik." dedi.

Afganistan yönetiminin ciddiyetle yaklaşması halinde müzakerelerin başlaması için gerekli adımları atacaklarının altını çizen Şerif, müttefik bazı ülkelerin de sorunun çözümü konusunda çaba gösterdiğini ifade etti.

REKLAM

Şerif, geçici ateşkesin Afganistan tarafının talebi doğrultusunda ilan edildiğini hatırlatarak, "Eğer bu sadece zaman kazanmak için yapılan bir şeyse bunu kabul edemeyiz." diye konuştu.

- Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim