Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistan, "yeniden canlandırılmış terörle mücadele kampanyası" başlattı | Dış Haberler

        Pakistan, "yeniden canlandırılmış terörle mücadele kampanyası" başlattı

        Pakistan, "aşırılık ve terörizmi ortadan kaldırmak" için "yeniden canlandırılmış ulusal terörle mücadele kampanyası" başlattığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 01:23 Güncelleme: 23.06.2024 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Terörle mücadele kampanyası'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in, başkent İslamabad'da düzenlenen ülkedeki terörle mücadele toplantısına başkanlık ettiği bildirildi.

        Açıklamada, toplantıda Başbakan Şerif'in "yeniden canlandırılmış ulusal terörle mücadele kampanyası"nı onayladığı belirtildi.

        Bu kararın, aşırılık ve terörizmi ortadan kaldırma konusundaki ulusal kararlılığı gösterdiği ifade edilen açıklamada, aşırılık ve terörizmle kapsamlı ve kararlı şekilde mücadele edileceği vurgulandı.

        Açıklamada, terörle ilgili davaların etkili bir şekilde kovuşturulmasını ve örnek cezalar verilmesini engelleyen yasal boşlukların da ele alınacağına işaret edildi.

        REKLAM

        Toplantıda bölgesel işbirliği yoluyla teröristlerin faaliyet alanının daraltılması için çabaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, ülkedeki Çin vatandaşları için "kusursuz" güvenlik sağlamaya yönelik tedbirlerin de ele alındığı kaydedildi.

        Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna 26 Mart'ta düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

        Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezinin yayımladığı yıllık güvenlik raporuna göre, Pakistan'da 2023'te 789 terör saldırısı yaşanırken, bu saldırılara bağlı ölüm 1500'ü aştı. 2023, son 6 yılda terör kaynaklı ölümün en çok yaşandığı yıl oldu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pakistan
        #Terör
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        Bir küçük krampon meselesi
        Bir küçük krampon meselesi
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        "Hatalar silsilesi"
        "Hatalar silsilesi"
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Annesi ve eşi içeride iken evi ateşe verdi
        Annesi ve eşi içeride iken evi ateşe verdi
        Cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
        Cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
        Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
        Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu