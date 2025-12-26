Pişirildiğinde aroması hemen fark edilir. Çoğu balığa kıyasla daha tok bir dokuya sahip olduğu için farklı pişirme tekniklerine uyum sağlar. Bu özellikleri palamutu hem sofralarda sık görülen hem de mevsimi geldiğinde aranan bir tür haline getirir. İşte palamut tarifi ve palamut pişirme tekniği…

PALAMUT NASIL PİŞİRİLİR?

Palamut mevsimi geldiğinde sofraya en yakışan yemeklerden biri haline gelir. Etinin sıkı yapısı dağılmadan pişmesini sağlar. Doğru hazırlıkla kılçık çevresi yumuşak bir kıvama ulaşır. Fırında pişirmek yağ dengesini korur ve kokuyu azaltır. Balığın tazeliği lezzetini belirler bu yüzden rengi canlı, kokusu hafif olan palamut seçilmelidir. Temizlendikten sonra dilimlenmiş halde hazırlanır. Pişirme aşamasında balığın kuru kalmaması için uygun yağ oranı gerekir. Yanına eklenen soğan ve limon halkaları hem koku verir hem de etin diri kalmasına yardım eder. Fırın ısısı dengeli ayarlanırsa palamut ne sertleşir ne de parçalanır.

REKLAM

Malzemeler

1 büyük palamut (temizlenmiş, 3–4 cm dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

1 adet limon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı su

Fırın kabı

Pişirme kağıdı Öncelikle balık dilimleri yıkanıp süzülür. Fazla suyu peçete yardımıyla alınır. Üzerine hafif bir tuz serpilir. Soğan halka halka kesilir. Limon da aynı biçimde dilimlenir. Sarımsaklar ezilir. Geniş bir kapta zeytinyağı, karabiber, pul biber ve ezilmiş sarımsak karıştırılır. Palamut dilimleri bu karışımın içine yatırılarak her tarafına eşit şekilde sürülür. Birkaç dakika dinlendirmek baharatın ete işlenmesini sağlar. Fırın kabının tabanına pişirme kağıdı serilir. Soğan ve limon dilimlerinin yarısı tabana dizilir. Üzerine marine edilmiş palamut dilimleri yerleştirilir. Kalan limon ve soğan dilimleri balığın üzerine yayılır. Fırın kabına su eklenir. Bu su palamutun kurumaması için gereken nemi sağlar. Fırın 200 dereceye ayarlanır. Tepsi orta rafa konur. Pişme süresi ortalama 25–30 dakikadır. Yüksek ısı balığın dış kısmını hafif kızartırken iç dokusunun diri kalmasına yardım eder. Süre dolduğunda balığın merkezine hafifçe dokunulduğunda kolayca ayrılıyorsa pişmiş demektir.

REKLAM Fırından çıkan palamut birkaç dakika dinlendirilir. Bu kısa bekleme sırasında et rahatlar ve dağılamadan servis edilebilir. Ilık tüketildiğinde balığın yağı yüzeye çıkar ve tadı daha yoğun hissedilir. Palamutun yanında en uyumlu eşlikçiler tadını bastırmayan hafif yan lezzetlerdir. Taze yeşilliklerle hazırlanmış bir salata balığın yağlı yapısını dengeler. Soğuk servis edilen roka, kırmızı soğan ve limon üçlüsü palamutla iyi uyum sağlar. Sıcak bir eşlikçi isteyenler haşlanmış patates ya da hafif zeytinyağlı sebzeler tercih edebilir. Bu seçenekler balığın dokusunu öne çıkarır. Palamutu fırında pişirdiysen yanında buharda pişmiş sebzeler sade bir bütünlük oluşturur. Tereyağı eklenmemiş pirinç pilavı da dengeli bir eşlikçi olur çünkü balığın yağlı yapısını hafifletir. Daha ferah bir tabak oluşturmak isteyenler limon suyu eklenmiş basit bir mevsim salatası hazırlayabilir. Palamutun tadı güçlü olduğu için yanındaki yiyeceğin baskın olmaması gerekir. Damağa rahat gelen içecek olarak su, açık çay ya da şekersiz bitki çayı kullanılabilir. Böylece palamutun kendine özgü aroması daha net hissedilir. Bu kombinasyonlar hem hafif hem de uyumlu bir sofra oluşturur.

PALAMUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Palamut pişirirken lezzeti etkileyen en kritik nokta balığın tazeliğidir. Etinin rengi canlı, kokusu hafif ve derisi parlak olmalıdır. Temizlendikten sonra dilimlerin kalınlığı çok ince olmamalıdır çünkü ince kesimler fırında ya da tavada fazla sertleşir. Yüzeyine hafif tuz sürmek etin sıkı kalmasına yardım eder. Marine aşamasında zeytinyağı, karabiber ve ezilmiş sarımsak kullanmak balığın kokusunu dengelediği için daha yumuşak bir sonuç verir. Pişirme kabına az miktarda su eklemek kurumasını önler. REKLAM Fırın kullanılacaksa ısının başlangıçta yüksek tutulması yüzeyin hızlı kapanmasını sağlar. Böylece iç dokusu nemini kaybetmeden pişer. Izgarada pişirilecekse ızgaranın önceden ısıtılması balığın yapışmasını engeller. Pişirme süresi uzun tutulmamalıdır çünkü palamut yağı yoğun bir balıktır ve fazla piştiğinde tadı sertleşir. Piştikten sonra birkaç dakika dinlendirmek etin rahatlamasını sağlar. Bu adımlara dikkat edildiğinde palamut hem diri hem de dengeli bir tada ulaşır.