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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Palandöken: "İş sağlığı ve uzmanlığı onlıne kurslar 3 Şubat’ta başlıyor" - İş-Yaşam Haberleri

        Palandöken: "İş sağlığı ve uzmanlığı onlıne kurslar 3 Şubat’ta başlıyor"

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş sağlığı ve uzmanlığı onlıne kurslarının 3 Şubat'ta başladığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:12
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        "İş sağlığı ve uzmanlığı onlıne kurslar 3 Şubat'ta başlıyor"
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        İş yerlerinde 50’den az personel çalıştıran işletmelerin, 3 Şubat tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından online olarak verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını alacak.

        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili olarak, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren yeni başlangıç süresinin devam ettiğini biliyorsunuz. Bu iş güvenliği hizmetlerinin ve iş sağlığı eğitimlerinin alınabilmesi için TESK olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, 50'den az çalışanı olan işletmelerimiz Anadolu Üniversitesi'nin 3 Şubat'tan itibaren çevrimiçi düzenlediği eğitimlere katılarak sertifikalarını alabilecekler. Ayrıyeten bir işyeri uzmanı veya bir sağlık uzmanına gerek kalmayacak. Bu eğitimleri kendi işyerleri için işverenler alabilecek. Bu sayede işyerleri masrafsız bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alabilecekler, böylece esnafa ek bir yük getirilmemiş olacak. Çalışma Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarda, esnafa ek maliyetlerin getirilmemesi ve bu konudaki ücretlerin esnafı zor durumda bırakmaması için çaba gösteriyoruz" dedi.

        "İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ OLMAZSA OLMAZIMIZ"

        İş sağlığı ve güvenliği, her işyeri için kritik bir konu olduğunu ve bunun ihmal edilmeyecek kadar önemli olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "İş sağlığı ve güvenliği olmazsa olmazımız. Geçenlerde 78 canımızı kaybettik. Bu canların hepsinin aileleri, akrabaları, yakınları sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar. Bu ihmal edilecek bir durum değil. Bugüne kadar bu tür işler farklı yöntemlerle yapılıyordu, ancak artık yeni bir imkan sayesinde hem bireysel çalışanlar hem de çalışan istihdam eden işletmeler için bir değişiklik söz konusu. Örneğin, bakkal, kasap, manav, ayakkabıcı ve kırtasiyeci gibi tehlikesiz sınıfa giren küçük işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek. Bu sayede büyük bir yükten kurtulmuş olacaklar" şeklinde konuştu.

        "EĞİTİMLERİN ALINMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

        Yapılan çalışmaların dikkatle takip edilmesi, eksiksiz uygulanması ve iş güvenliğinin asla ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken şunları söyledi:

        "İş yerinde güvenli bir çalışma ortamının nasıl sağlanacağı hem yasal düzenlemelerle hem de uygulamalı eğitimlerle ortaya konuluyor. İş yeri sahipleri veya temsilcileri bu eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olacak ve gerekli sertifikaları almaları yeterli olacak. Belirlenen kriterler ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması zorunludur. Bu sayede esnaf ve sanatkarlarımız, iş yeri güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelerek hem kendi can güvenliklerini hem de müşterilerinin güvenliğini temin edecekler. Eğitimlerin alınması, olası bir hadisede 'Keşke yapsaydık' dememek için son derece önemli. Ayrıca bu yeni düzenleme esnafa ek bir mali yük getirmeyecek."

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