Palekanon Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanan Palekanon Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte tüm detaylar.

Palekanon Savaşı kimler arasında yapılmıştır?

Palekanon Savaşı; Osmanlı Devleti ile III. Andronikos komutasındaki Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazanmasıyla sonuçlanan Palekanon Savaşı tarihi 1329’dur.

Peki, Palekanon Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Anadolu’da var olan Bizans İmparatorluğu hâkimiyetine büyük bir darbe vuran Palekanon Savaşı esnasında, Osmanlı Devleti padişahı Orhan Gazi’dir.

Palekanon Savaşı Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Kocaeli Yarımadası’nda hızla ilerlemesi, Bizans İmparatorluğu’nu tedirgin ediyordu. Bölgedeki birçok kalenin Osmanlılar tarafından ele geçirilmesi ve İznik’in de Osmanlı kuşatması altında olması Bizans İmparatoru III. Andronikos’u harekete geçirdi.

Bizans İmparatorluğu için İznik’in kaybı, İstanbul Boğazı üzerindeki Osmanlı tehdidinin daha da belirgin hale geleceği anlamına geliyordu. Bu durumu tersine çevirmek isteyen ve önce İznik’i ardından da Bursa’yı Osmanlı Devleti’nin elinden almak isteyen III. Andronikos, beraberindeki 5000 kişilik bir orduyla İznik üzerine harekete geçti.

Bizans ordularının yola çıktığının haberini alan Orhan Gazi, İznik kuşatmasını devam ettirecek sayıda askeri kale önünde bırakarak, Bizans kuvvetlerini karşılamak üzere yürüyüşe geçti.

10 Haziran 1329 tarihinde iki ordu Maltepe mevkiinde karşı karşıya geldi. Başlangıçta her iki ordunun da bir savunma savaşı yapma niyetinde olması sebebiyle iki taraf da taarruza kalkmamıştı. Bir süre bu şekilde devam eden savaş; her iki komutanın da taarruz emri vermesiyle bir meydan muharebesine dönüşmüştür.

Akşam saatlerine kadar süren meydan muharebesinde, Bizans imparatoru III. Andronikos’un ağır bir şekilde yararlanarak karargâha dönmesi, Bizans ordusunda büyük bir panik ve telaş başlattı.