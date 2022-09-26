Palekanon Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanan Palekanon Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte tüm detaylar.
Palekanon Savaşı kimler arasında yapılmıştır?
Palekanon Savaşı; Osmanlı Devleti ile III. Andronikos komutasındaki Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazanmasıyla sonuçlanan Palekanon Savaşı tarihi 1329’dur.
Peki, Palekanon Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Anadolu’da var olan Bizans İmparatorluğu hâkimiyetine büyük bir darbe vuran Palekanon Savaşı esnasında, Osmanlı Devleti padişahı Orhan Gazi’dir.
Palekanon Savaşı Tarihi
Osmanlı Devleti’nin Kocaeli Yarımadası’nda hızla ilerlemesi, Bizans İmparatorluğu’nu tedirgin ediyordu. Bölgedeki birçok kalenin Osmanlılar tarafından ele geçirilmesi ve İznik’in de Osmanlı kuşatması altında olması Bizans İmparatoru III. Andronikos’u harekete geçirdi.
Bizans İmparatorluğu için İznik’in kaybı, İstanbul Boğazı üzerindeki Osmanlı tehdidinin daha da belirgin hale geleceği anlamına geliyordu. Bu durumu tersine çevirmek isteyen ve önce İznik’i ardından da Bursa’yı Osmanlı Devleti’nin elinden almak isteyen III. Andronikos, beraberindeki 5000 kişilik bir orduyla İznik üzerine harekete geçti.
Bizans ordularının yola çıktığının haberini alan Orhan Gazi, İznik kuşatmasını devam ettirecek sayıda askeri kale önünde bırakarak, Bizans kuvvetlerini karşılamak üzere yürüyüşe geçti.
10 Haziran 1329 tarihinde iki ordu Maltepe mevkiinde karşı karşıya geldi. Başlangıçta her iki ordunun da bir savunma savaşı yapma niyetinde olması sebebiyle iki taraf da taarruza kalkmamıştı. Bir süre bu şekilde devam eden savaş; her iki komutanın da taarruz emri vermesiyle bir meydan muharebesine dönüşmüştür.
Akşam saatlerine kadar süren meydan muharebesinde, Bizans imparatoru III. Andronikos’un ağır bir şekilde yararlanarak karargâha dönmesi, Bizans ordusunda büyük bir panik ve telaş başlattı.
Bizans ordularının içinde oldukları durumu fark eden Orhan Gazi’nin verdiği taarruz emriyle birlikte Bizans güçleri imha edildi ve Palekanon Savaşı’nın kazananı Osmanlı Devleti oldu.
Palekanon Savaşı Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin elde ettiği zaferle sonuçlanan Palekanon Savaşı nedenleri şu şekildedir:
- Osmanlı Devleti’nin Kocaeli Yarımadası’nda bulunan Bizans kalelerini ele geçirmesi.
- Osmanlı Devleti’nin Adapazarı ve Sapanca’nın doğusuna yerleşerek Bizans şehirlerini çevrelemiş olması.
- İznik’in kuşatma altında olması.
- Osmanlı ilerleyişinin durdurulmak istenmesi.
Palekanon Savaşı Sonuçları
Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemindeki en önemli savaşlardan biri olan Palekanon Savaşı sonuçları şunlardır:
- Maltepe Savaşı’nda alınan galibiyetle, Bizans ordusunun gücü kırılmış ve 1331 tarihinde İznik fethedilmiştir.
- 1337 senesinde gerçekleşecek olan İzmit’in fethinin önü açılmıştır.
- Anadolu coğrafyasındaki Bizans hâkimiyeti büyük bir darbe almıştır.
- Kocaeli Yarımadası’nın Osmanlı Devleti tarafından fethi tamamlanmıştır.
- Kazanılan bu zaferle birlikte Osmanlı Devleti Bizans İmparatorluğu için büyük bir tehdit haline gelmiştir.
Palekanon Savaşı Önemi
10 Haziran 1329 tarihinde gerçekleşen Palekanon Savaşı önemi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş safhasının en önemli mücadelelerinden biri olmasından kaynaklanmaktadır. Bizans İmparatorluğu’nun, Anadolu’daki üstünlüğünü kaybetmesine neden olan Palekanon (Maltepe) Savaşı, aynı zamanda iki devletin hükümdarını savaş alanında karşı karşıya getiren ilk Osmanlı Devleti – Bizans İmparatorluğu savaşıdır.
O tarihe kadar Osmanlı Devleti ile yaşanan savaşlarda, savaş meydanında bölge tekfurlarının komutasındaki birliklerle bulunan Bizans İmparatorluğu ordularına, bu savaşta bizzat Bizans imparatoru III. Andronikos komutanlık yapmıştır.
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