Palmeiras - Bahia maç önü

Brezilya Kupa Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Palmeiras, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Bahia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. 1 puanlı Palmeiras 6. sırada bulunuyor, Bahia 1 puana sahip ve 5. sırada. Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bahia son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 604 kodlu maçı oynayanlar; Palmeiras galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Bahia galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Palmeiras son haftadaki Vasco da Gama müsabasında 1-0 kazandı.

Bahia, America Mineiro karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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