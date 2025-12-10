Habertürk
        Pamela Anderson soyadını değiştirmek istiyor - magazin haberleri

        Pamela Anderson soyadını değiştirmek istiyor

        Baba tarafından Fin kökenli olan Pamela Anderson, soyadını değiştirerek köklerine dönmek istediğini açıkladı

        Giriş: 10.12.2025 - 14:56 Güncelleme: 10.12.2025 - 14:56
        Soyadını değiştirmek istiyor
        Bir dönemin ünlü 'Sahil Güvenlik' yıldızı Pamela Anderson soyadını değiştirmeyi düşünüyor. Oyuncu, son röportajda, aile soyadını alarak Finlandiya köklerini daha çok kucaklamak istediğini açıkladı.

        “Bazen Pamela Anderson olmak istemiyorum. Pamela Hyytiäinen olmak istiyorum" diyen ünlü yıldız, "Soyadımı değiştirmek isterdim ama izin vermiyorlar” diye ekledi.

        Anderson'ın, Fin büyükbabası Herman Hyytiäinen ile çok yakın olduğu biliniyor.

        Pamela Anderson, 1967'de Kanada'nın batı ucundaki British Columbia'nın Vancouver Adası'ndaki küçük bir kasaba olan Ladysmith'te doğdu. İşçi sınıfından mütevazı bir ailede büyüyen Anderson, 2020'de Vancouver Adası’ndaki aile mülküne döndü. Ebeveynlerine ve doğup büyüdüğü yere yakın yaşamayı tercih etti.

        2023’te yayımlanan anı kitabı 'Love, Pamela' ve aynı yılki belgeselinde, aile kökleri, annelik deneyimi ve geçmiş ilişkilerinin yaşamına etkilerini anlattı.

        Ünlü oyuncunun baba tarafı Finlandiya'dan geliyor. Büyük-büyükbabası Juho (John) Hyytiäinen 20. yüzyılın başlarında Finlandiya’dan Kuzey Amerika’ya göç etti. Kuzey Amerika’ya yerleştikten sonra, dönemin yaygın uyum pratiklerine uygun olarak soyadını 'Anderson'a çevirdi.

        Ailenin göç eden Fin kolu Kanada’nın batısına yerleşti. Pamela Anderson da British Columbia’daki Ladysmith’te doğup büyüdü. Bölge, o dönemde hatırı sayılır bir Fin diasporasına ev sahipliği yapıyordu.

