Denizli'de, Pamukkale’ye giden yolun 4 bin 600 metrekarelik bölümünün kendi özel mülkleri olduğunu ifade eden vatandaşlar travertenlere yaklaşık 1 kilometre kala yolu briket örerek kapattılar. Yolun girişine önce şerit çeken vatandaşlar ardından yola briketler ile duvar örerek araç geçişine izin vermedi.

JANDARMA YOLU TRAFİĞE AÇTI

İHA'daki habere göre olayın duyulması üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri grubu önce ikna etmek için uğraştı. Bunda başarılı olamayan ekipler ardından 15 kişiyi gözaltına alarak jandarma karakoluna götürdü. Ardından jandarma personeli briketleri tek tek kaldırarak kaldırıma koyup yolu tekrar ulaşıma açtı.

İKİ KEZ DAHA KAPATMIŞLARDI

Söz konusu grup, geçtiğimiz 15 Nisan ve 31 Mayıs'ta da yolu plastik kasa ve halat çekerek kapatmışlardı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldıkları belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.