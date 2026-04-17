Panathinaikos- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eurolegue 38. hafta
Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonun 38. ve son haftasında bu akşam Panathinaikos ile karşılaşacak. Oynadığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda 19. sırada yer alıyor. Haftaya 8. sırada giren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ise Anadolu Efes'e üstünlük sağlayıp diğer müsabakaların sonucuna göre ilk 6'da yer alarak doğrudan play-off bileti almaya çalışacak. Peki, Panathinaikos- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PANATHİNAİKOS- ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Panathinaikos- Anadolu Efes maçı 17 Nisan Cuma (bu akşam) 21.15'te oynanacak.
PANATHİNAİKOS- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Telekom Center'da oynanacak karşılaşma S Sport üzerinden yayınlanacak.
PANATHİNAİKOS- ANADOLU EFES CANLI İZLE
AVRUPA KUPALARINDA 913. MAÇINA ÇIKACAK
Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.