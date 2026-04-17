        Haberler Bilgi Spor Panathinaikos- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eurolegue 38. hafta Panathinaikos- Anadolu Efes canlı izle

        Panathinaikos- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eurolegue 38. hafta

        Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonun 38. ve son haftasında bu akşam Panathinaikos ile karşılaşacak. Oynadığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda 19. sırada yer alıyor. Haftaya 8. sırada giren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ise Anadolu Efes'e üstünlük sağlayıp diğer müsabakaların sonucuna göre ilk 6'da yer alarak doğrudan play-off bileti almaya çalışacak. Peki, Panathinaikos- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 12:35 Güncelleme:
        Panathinaikos ile Anadolu Efes arasında oynanacak kritik karşılaşma basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. EuroLeague kapsamında oynanacak mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılırken, iki takımın karşı karşıya geleceği bu önemli maç büyük heyecana sahne olacak. Peki Panathinaikos – Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar…

        PANATHİNAİKOS- ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

        Panathinaikos- Anadolu Efes maçı 17 Nisan Cuma (bu akşam) 21.15'te oynanacak.

        PANATHİNAİKOS- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Telekom Center'da oynanacak karşılaşma S Sport üzerinden yayınlanacak.

        PANATHİNAİKOS- ANADOLU EFES CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        

        AVRUPA KUPALARINDA 913. MAÇINA ÇIKACAK

        Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.

        2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
