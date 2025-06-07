Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a ceza!

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman'a kınama ve 5 bin avro para cezası, kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos'a ise 10 ay süreyle tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin avro para cezası verildi.

Yunanistan Spor Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, 1 Haziran'da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Giannakopulos'un eylemlerinin "sporun itibarını zedeleyici nitelikte" olduğu ve daha önceki benzer davranışları nedeniyle cezanın artırıldığı belirtildi.