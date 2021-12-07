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Pandemide en çok ekonomi sınıfı araç kiralandı

Koronavirüs döneminde hayata geçen girişimlerden online araç kiralama platformu Miniyol.com, son 1 yıl içindeki kiralama istatistiklerini yayınladı. Verilen bilgiye göre, ortalama günlük araç fiyatı 245 TL oldu. Kullanıcıların yüzde 55’i ekonomi sınıfı, yüzde 26’sı kompakt, yüzde 11’i orta sınıf, yüzde 6’sı ise lüks araç kiraladı

Pandemide en çok ekonomi sınıfı araç kiralandı
HABERTURK.COM

Pandemi döneminde online araç kiralama hizmeti vermeye başlayan miniyol.com, kuruluşunun birinci yılında yayınladığı veriler ile kullanıcıların kiralama tercihlerine ışık tuttu.

Artan sıfır kilometre araç fiyatlarının karşısında tüketicilerin kiralama seçeneğine yöneldiği aktarılırken, verilen bilgiye göre ortalama günlük araç fiyatı 245 TL oldu. Kullanıcıların yüzde 55’i ekonomi sınıfı, yüzde 26’sı kompakt, yüzde 11’i orta sınıf, yüzde 6’sı ise lüks araç kiraladı.

En fazla tercih edilen araçlar ise Fiat Egea, Renault Clio ve Renault Megane oldu. Kullanıcıların yüzde 53’ü otomatik vitesi tercih ederken, yakıt konusunda ise 58 dizel ile öne çıktı. Onu yüzde 52 oranında benzin izledi.

Kiralama işlemlerinin yapıldığı cihazlara bakıldığında ise mobilin liderliği görülüyor. Kiralamaların yüzde 87'si mobil üzerinden yapılırken, yüzde 8.6'sı masaüstü üzerinden ve yüzde 4.3'ü tabletten gerçekleştirildi. Ortalama kiralama süresi ise 4 gün, ortalama sepet tutarı ise 980 TL oldu.

Kayseri ve İstanbul olmak üzere iki farklı lokasyonda müşterilerine hizmet veren şirket, bir yılda 75 farklı araç kiralama firmasına ait 70 binden fazla araç alternatifi ile 400’den fazla lokasyona ulaştığını bildirdi.

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