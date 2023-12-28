Haberler Sağlık Pandemideki kadar salgın var: Uzmanlardan Influenza ve Covid-19 salgınlarına karşı kritik uyarı

Pandeminin en yoğun dönemlerindeki kadar salgın var: Influenza ve Covid-19'a karşı ne yapmalıyız? Son dönemlerde artan "Domu gribi", "Influenza" ve "Covid-19" vakalarına karşı uzmanlar dikkat edilmesi gerekenleri listeledi. Hastanelerde yaşanan yoğunluğun ciddi bir biçimde arttığını belirten uzmanlar pandemi dönemindeki kadar virüs artışı görüldüğünü söylüyor Habertürk Giriş: 28.12.2023 - 19:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:12 facebook

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PANDEMİ KADAR YAYGIN BİR SALGIN VAR Hekimler son haftalarda Covid-19, influenza ve domuz gribi şikayetleri ile hasta yoğunluğunun ciddi şekilde arttığını belirtiyor. Grip aşısı olmayan ve bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğunu söyleyen uzmanlar, sağlık sisteminde yaşanan yoğunluğun önüne geçilebilmesi için vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

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Uzmanlar yeni varyantaların Türkiye'de görülebileceğini ancak ulusal bir çapta test uygulaması yürütülmediği için net bir sonuç elde edilemediğini söylüyor. Son birkaç haftadır mevsimsel gribin yanı sıra Covid-19 ve influenza gibi farklı salgınların aynı anda yaşandığı belirtiliyor.