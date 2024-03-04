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        Haberler Yemek Yapma Pandispanya tarifi: borcamda kakaolu ve sade pandispanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

        Pandispanya tarifi: borcamda kakaolu ve sade pandispanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

        Pandispanya birçok pasta ve tatlı tarifinin temelini oluşturan, hafif ve kabarık bir kek türüdür. Genellikle diğer tatlıların tabanı veya katmanları arasında kullanılır. Pandispanya, basit malzemelerle yapılmasına rağmen, doğru tekniklerle yapıldığında oldukça lezzetli ve hafif bir dokuya sahip olabilir. Pandispanyanın ana malzemeleri yumurta, şeker, un ve kabartma tozudur. Bu malzemelerin dikkatli bir şekilde karıştırılması ve pişirilmesi, kekin kabarması ve yumuşak bir dokuya sahip olması için oldukça önemlidir. İşte, pandispanya tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:44
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        Pandispanya tarifi
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        Pandispanya yaparken yumurtaların iyice çırpılması ve hava kabarcıklarının oluşması sağlanır, bu da kekin kabarmasını sağlar. Ayrıca, unun yavaşça ve nazikçe karıştırılması, kekin sert veya hamurumsu olmamasını sağlar. Kolay pandispanya tarifi vanilya özütü veya limon kabuğu rendesi gibi tatlandırıcılarla zenginleştirilir. Kakaolu pandispanya için kakao eklenerek çikolatalı bir tat elde edilebilir.

        Pandispanya keki düz bir şekilde pişirilir ve daha sonra dilimlenerek veya katlanarak kullanılır. Üzerine krema, meyve veya çikolata sosu gibi çeşitli malzemeler eklenerek pasta veya tatlılar hazırlanabilir. Pandispanya hem evde hem de pastanelerde sıkça tercih edilen bir kek türüdür çünkü oldukça hafif ve çok yönlüdür. Basit yapısı, farklı tatlılar için mükemmel bir taban oluştururken, lezzetli ve göz alıcı sonuçlar elde etmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir.

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        Borcamda Pandispanya Tarifi

        Pandispanya tarifi malzemeleri:

        • 4 adet büyük boy yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı un
        • 1/2 su bardağı nişasta
        • 1 paket vanilya özütü veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1/4 çay kaşığı tuz
        • Yağlamak için: tereyağı veya margarin
        • Unlamak için: un veya irmik

        Yapılışı:

        • Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Borcamı yağlayın ve unlayın veya üzerine hafifçe irmik serpin.
        • Yumurtaları derin bir karıştırma kabına kırın. Toz şekeri ekleyin ve mikserle yüksek hızda iyice çırpın. Karışım beyazlayana ve hacmi artana kadar çırpın.
        • Ayrı bir kapta un, nişasta, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karıştırın.
        • Yumurta karışımının üzerine vanilya özütünü ekleyin ve çırpmaya devam edin.
        • Un karışımını, yumurta karışımına yavaşça ekleyin ve spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırın. Karışımın pürüzsüz ve topaksız olmasına dikkat edin, ancak fazla karıştırmayın.
        • Hazırladığınız pandispanya hamurunu yağladığınız ve unladığınız borcama dökün. Borcamı hafifçe sarsarak hamurun düzgünce yayılmasını sağlayın.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Pandispanya, üstü altın sarısı bir renk alana ve üzerine bastığınızda parmak izi çıkmadan geri dönene kadar pişirin.
        • Pişen pandispanyayı fırından çıkarın ve oda sıcaklığında biraz soğumaya bırakın. Ardından, borcama bıçakla veya spatula ile kenarlarını düzeltin ve dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

        Bu borcamda pandispanya tarifi, harika bir baz oluşturarak üzerine meyve, krema veya çikolata sosu gibi istediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz.

        Kakaolu Pandispanya Tarifi

        Kakaolu pandispanya tarifi, yapmak oldukça keyifli ve lezzetli bir süreçtir. Bu tarif için öncelikle yumurtaları ve toz şekeri köpürene kadar iyice çırpın. Ardından, vanilya özütünü ekleyerek çırpmaya devam edin. Ayrı bir kapta un, kakao, nişasta, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Bu kuru malzemeleri, yumurta karışımına azar azar ekleyerek spatula ile nazikçe karıştırın. Karışımın pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız pandispanya hamurunu yağlanmış ve kakao ile unlanmış bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

        Pandispanyanın pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz. Pişen pandispanyayı fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından dilimleyerek servis yapabilir ve istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

        Pandispanya yaparken dikkate alınması gereken önemli püf noktaları vardır. İlk olarak, yumurtaların oda sıcaklığında olmasına özen gösterilmelidir. Oda sıcaklığındaki yumurtalar, kekin daha hafif ve kabarık olmasını sağlar. Ardından, yumurta ve şeker karışımını iyice çırpın. Yumurtaların hacmi artana kadar ve soluk sarı renk alana kadar çırpılması, kekin kabarmasını sağlayacak hava kabarcıklarının oluşmasına yardımcı olur.

        Unu eklerken dikkatli olunmalı ve fazla karıştırmaktan kaçınılmalıdır. Unu azar azar ekleyerek spatula veya düşük hızda çalışan mikser ile nazikçe karıştırmak, kekin daha hafif bir dokuya sahip olmasını sağlar. Pişirme süresini dikkatle kontrol edin ve kekinizi fırında sürekli olarak gözlemleyin. Kürdan testi yaparak kekinizin pişip pişmediğini kontrol edin. Fırında pandispanya hamurunu eşit bir şekilde yayarak ve fırın tepsisini hafifçe sallayarak dengeyi sağlayın. Bu adımları takip ederek, daha kabarık, hafif ve lezzetli bir pandispanya elde edebilirsiniz.

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