Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk oluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur peşinde! Selanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

PAOK - BEŞİKTAŞ

STAT: Toumba Stadı

HAKEM: Daniele Doveri

SAAT: 21.00

YAYIN: Kanal D

BEŞİKTAŞ: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

ELERSE 3. ELEME TURUNA YÜKSELECEK

Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

223. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 323 gol gördü.

AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:



Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 120 53 23 44 188 154 Toplam 222 84 46 92 294 323

NOTLAR

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 7 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü. Beşiktaş, PAOK karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 112. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 111 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 209 gol gördü.

> Yunan takımlarıyla oynadığı maçlar

Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, birini kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı. 2014-2015 sezonunda bu ülke takımlarından Asteras ile Avrupa Ligi'nin gruplarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 1-1 ve 2-2 berabere kaldı.

2016-2017'de Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Olympiakos ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Rakip filelere 8 gol bırakan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü. Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, bunlardan birini Yunan ekiplerine karşı aldı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

> Ön elemelerden 3 kez gruplara kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez ön eleme oynayan Beşiktaş, 3 defa gruplara kalmayı başardı. 1996-1997 sezonunda Maribor ile eşleşen siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 yenerek gruplarda mücadele hakkı elde etti. Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda bir kez daha aynı başarıyı gösterdi. 2. ön elemede Levski Sofya'yı 1-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, 3. ön elemede Lokomotiv Moskova'yı 3-0 ve 3-1 yenerek adını gruplara yazdırdı. 2007-2008'de ise 2. ön elemede Sheriff ile oynadığı maçları 1-0 ve 3-0 kazanarak 3. ön eleme turuna yükselen siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Zürih'i evinde 2-0 yenerek bir kez daha gruplara yükseldi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi adıyla ilk kez oynanan organizasyonda 1992-1993'te Göteborg ile elemelerde karşılaştı. Rakibine ilk maçta 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesini 2-1 kazansa da gruplara kalamadı.

Siyah-beyazlı takım, 1995-1996'da ise ön elemede Rosenborg ile karşı karşıya geldi. Rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazansa da elendi. Beşiktaş, 1999-2000'de Hapoel Haifa ile evinde 1-1 kalırken, İsrail'deki mücadeleden de 0-0 berabere ayrılarak grup mücadelesinden uzak kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 2014-2015 sezonunda bir kez daha ön eleme maçlarına çıkan Beşiktaş, 3. ön elemede Feyenoord'a 2-1 ve 3-1 üstünlük kurarak play-off turunda Arsenal'in rakibi oldu. Rakibiyle İstanbul'da 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, İngiltere'deki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak gruplara kalamadı.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa heyecanını yaşıyor. Futbolculuğu döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor formalarıyla Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle Avrupa Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve İntertoto Kupası ile elemelerinde sahaya çıkan 47 yaşındaki Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk Avrupa deneyiminde başarı kovalayacak. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde 60 Avrupa kupası maçına çıkıp 9 gol kaydetti.