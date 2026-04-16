        Haberler Dünya Papa: Dünya bir avuç zorba tarafından harap ediliyor | Dış Haberler

        Papa: Dünya bir avuç zorba tarafından harap ediliyor

        Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, "Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 18:07 Güncelleme:
        Papa, Afrika turunun ikinci ayağı olan Kamerun’un Bamenda şehrindeki Saint Joseph Katedrali’nde düzenlenen barış buluşmasında konuştu.

        Papa, "İsa, 'Bize ne mutlu barışı sağlayanlara' dedi ancak Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomik ya da siyasi çıkarları için manipüle edenlere yazıklar olsun." diye konuştu.

        Kutsal olanın, karanlığa ve kirin içine sürüklendiğini belirten Papa, "Evet sevgili kardeşlerim, adalet için açlık ve susuzluk duyan sizler; yoksul, merhametli, yumuşak huylu ve temiz kalpli olan sizler; gözyaşı döken sizler; sizler dünyanın ışığısınız. Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Savaşın efendilerinin yıkmanın sadece bir an sürdüğünü ancak yeniden inşa etmenin çoğu zaman bir ömre yetmediğini görmezden geldiğini" vurgulayan Papa, "İktidar sahipleri, öldürme ve yıkım için harcanan milyarlarca doları görmezden geliyor. İyileşme, eğitim ve yeniden inşa için gerekli kaynaklar ise bulunamıyor." şeklinde konuştu.

        Kamerun ziyareti kapsamında Papa'nın yarın ülkenin ekonomik başkenti Douala'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

        Papa, Afrika turu kapsamında Kamerun'un ardından Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

