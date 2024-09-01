Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Papa, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması çağrısında bulundu | Dış Haberler

        Papa, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması çağrısında bulundu

        Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması yönündeki çağrısını yineledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papa ateşkes çağrısını yineledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması çağrısında bulundu.

        Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisin penceresinden geleneksel pazar duasını eden Papa, Orta Doğu'daki gelişmelere dair mesajlar verdi.

        Papa, "Bir kez daha Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın, diğer Filistin şehirlerine yayılma riski taşıması nedeniyle endişe duyuyorum." dedi.

        Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyen Papa Franciscus, "Müzakerelerin durdurulmaması ve derhal ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve çocuk felci de dahil olmak üzere pek çok hastalığın da yayıldığı Gazze'deki halka yardım edilmesi yönünde çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

        Papa, "Kutsal topraklarda barış olsun, Kudüs'te barış olsun. Kutsal şehir, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların saygı gördüğü ve kabul edildiği bir buluşma yeri olsun ve kimse kutsal mekanların statükosunu sorgulamasın." ifadelerini kullandı.

        ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeleri yürütüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #papa francis
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"