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Papara çöktü mü? Papara'ya neden girilmiyor? Papara'da erişim sorunu

Çevrimiçi ödeme sistemi Papara'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, hem mobilde hem de masaüstünde Papara'ya erişim sağlayamadıklarını sosyal medyada paylaşıyor. Peki Papara çöktü mü? İşte detaylar...

Papara çöktü mü? Papara'ya neden girilmiyor? Papara'da erişim sorunu

Ödeme sistemi Papara sosyal medyada gündem konusu oldu. Uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar "Papara çöktü mü?" sorusunu merakla araştırmaya başladı. Peki Papara'ya neden girilmiyor? Papara'da erişim sorunu hakkında detaylar...

PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?

Papara'da erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin karşısına, "Bir hata oluştu. Ekibimiz konu ile ilgili bilgilendirildi. Lütfen daha sonra tekrar dene" uyarısı çıktı. Öte yandan konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, " Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

PAPARA NEDİR?

Papara, FinTech alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli bir elektronik para kuruluşudur. Şirket 2016'nın Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yetkili lisans alarak aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerine başlamıştır. Kartları 16 Mart 2021'den beri BKM Express desteklemektedir. Papara aynı zamanda Mastercard, Visa ve Bankalararası Kart Merkezi üyesidir.

Yaklaşık 9 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Halihazırda mevcut olan özellikleri arasında yurt içi ve yurt dışında alışveriş yapma, döviz hesabı açma, para gönderme ve alma, harcadıkça promosyon ödemesi alma,(Özeliğin Adı: Cashback), fatura ödeme vb. bulunmaktadır.

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