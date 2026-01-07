Pape Habib Gueye: Orta vadede hedefim Premier Lig'de oynamak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli santrfor Pape Habib Gueye, sezonun ikinci yarısında daha iyi performans sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren lacivert-beyazlı takımın oyuncusu Gueye, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR" Çok sıkı ve yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını anlatan 26 yaşındaki golcü oyuncu, "İkinci yarıya az kaldı. İdmanlarımız iyi gidiyor. Sezonun ilk yarısı açıkçası pek iyi değildi. Herkes bunun farkında. Herkes daha fazla maç kazanmak ve puan almak için elinden geleni yapıyor." dedi.

"İKİNCİ YARIDA ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ" Futbolda takımların kötü dönemlerinin olabildiğini vurgulayan Gueye, "Bazen futbol böyledir. Bazı maçlarda iyi oynadık ama şanssızdık. Genel olarak iyi bir takımız. Bazı zamanlarda tam kadro da değildik. Önemli sakatlıklar yaşadık ama eminim ki ikinci yarıda çok daha iyi olacağız. Ben de bazı sakatlıklar yaşadım, çok formda değildim ama elimden gelenin en iyisini yaptım ve yapmaya da devam edeceğim." diye konuştu. Sezona Şota Arveladze ile başladıklarını anlatan Senegalli oyuncu, "Şota hocayla çalıştık. Kişisel ve futbol olarak iyi biriydi ama bu futbol. Emre hocayla da kişisel iletişimim oldukça yoğun. Ben onun için çok çalışıyorum o da bana çok taktik veriyor. Kendisi oldukça açık biri." ifadelerini kullandı.

"ORTA VADEDE HEDEFİM PREMİER LİG" Pape Habib Gueye, Premier Lig'de forma giymek istediğini dile getirdi. Senegalli oyuncu, "Hedefim Premier Lig'de oynamak. Sahada da bu hırsımı göstermeye ve bu şekilde oynamaya çalışıyorum. Orta vadede hedefim Premier Lig'de forma giymek." dedi. Süper Lig'de çok iyi forvetlerin olduğunu vurgulayan Gueye, "Futbolda bazen kişisel olarak iyi anlarını yakalayabilirsin. Takımın da sana destek olursa bir forvetin işi kolaylaşır ama bazen takım oynayamaz ya da farklı sorunlar çıkabilir. O zaman da bizim için çok kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.