Yatırımcı hisse fonu almaya başladı

Ak Portföy 25'inci yılını kutluyor. Şirket 25. yılında yönettiği varlık büyüklüğünü 1.25 trilyon TL’ye ulaştırırken aynı zamanda 1 trilyon TL eşiğini aşan ilk özel portföy yönetim şirketi oldu.

25'inci yıl nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı; geçtiğimiz dönem faiz oranlarındaki yükseliş ile birlikte yatırımcıların hisse veya riskli fonlardan para piyasası fonlarına kaydığını belirterek "Şu anda da faizdeki düşüşe rağmen para piyasası ilgi devam ediyor. Önümüzdeki dönem de devam edecek. Ancak borsadaki olumsuz seyre rağmen son dönemde yatırımcının hisse fonlarında alım yaptığını gözlemliyoruz" dedi. Ersarı hem Ak Portföy hem portföy yönetim sektörünün alfa yaratma konusunda oldukça başarılı olduğunu belirterek örneğin Ak Portföy hisse senedi fonunun son 3 yılda borsadan 230 puan daha iyi getiri sağladığına işaret etti.

Ersarı başarılı yönetim nedeniyle 5 yıl önce yatırım fonlarına yatırım yapan her bir bireyin tek fonu varken bunun şu anda 2 fona çıktığını belirterek "Yatırım fonları dolar bazında 9 kat büyüdü. Yatırım fonlarına yatırım yapan yatırımcı sayısı ikiye katlandı. Bu sayede Türkiye sermaye piyasaları da tabana yayıldı" şeklinde konuştu.

30 MİLYAR DOLARLIK VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ Ersarı; “Kurumumuz bugün, 25. yılımızda, 30 milyar dolarlık varlık büyüklüğü ile ülkemizin en büyük özel portföy yönetim şirketi olmasının yanı sıra dünyanın en büyük portföy yönetim şirketleri içinde ilk 400 arasında yer almakta. Bugün yönettiğimiz 200’ün üzerinde fonla Türkiye’nin yatırım evrenin gelişiminde ve yatırım kültürünün dönüşümünde öncü rolümüzü sürdürüyoruz. World Finance tarafından 7. kez üst üste “Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi” seçilmemiz de bunun önemli bir göstergesi.” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “25 yıl önce çıktığımız bu yolculukta, her adımımızı yatırımcılarımızın güveni ve sermaye piyasalarımızın gelişimi için attık. Bugün geldiğimiz noktada Ak Portföy olarak ilklere imza atan, sektöre yön veren ve küresel ölçekte başarı gösteren bir kurum haline geldik. Sektör liderliğimiz, yatırımcı ihtiyaçlarını öngörerek geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle pazarı büyütmeye odaklanmamızdan kaynaklanıyor. Ak Portföy olarak biz; her zaman yatırımcılarımızı merkeze alan, değişen dünyanın ihtiyaçlarını öngörebilen ve buna hızla uyum sağlayan bir stratejiyle ilerliyoruz. Küresel ve sektörel dönüşümleri yakından izlerken yatırımcılarımızı dikkatle dinliyor, edindiğimiz iç görüleri ürün ve hizmetlere dönüştürüyoruz. Bu kapsamda, teknolojik yenilikleri iş modelimizin odağına alarak dijital dönüşüm yolculuğumuzu sürdürüyor, dünyadaki en ileri yatırım uygulamalarını, en iyi teknoloji çözümleriyle birleştirerek geniş kitlelere ulaştırıyoruz.”