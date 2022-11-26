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Para vermediler diye darp edilip bıçaklandılar!

İstanbul'da, sokaktan geçenleri durdurup para isteyen bir grup, para vermeyen biri kadın 4 kişiyi darp edip, bıçakladı. Çocuk yaştaki kızlı erkekli grubun, eğlenceden çıkarak evlerine gitmeye çalışan kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Para vermediler diye darp edilip bıçaklandılar!
Para vermediler diye darp edilip bıçaklandılar!
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DHA

İstanbul'da, Beşiktaş Çarşı Mumcu Bakkal Sokağı'nda 2 Kasım Çarşamba saat 01.30 sıralarında, iddiaya göre, eğlenceden çıkan biri kadın 4 kişi, evlerine gitmek için sokakta yürürken, önlerini kesen çocuk yaştaki kızlı erkekli bir grup, kendilerinden para istedi. Önlerini kestikleri kişilerin para vermeyeceklerini söylemeleri üzerine aralarında tartışma çıktı.

PARA İSTEYEN GRUP SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre sokak ortasındaki tartışma sürerken, para isteyen gruptakiler aniden diğer gruba saldırdı. Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek yere düşerken, çocuk yaştaki kızlı erkekli grup, tekme ve tokatlarla vurmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADILAR

Saldırıya uğrayan kişiler can havliyle kaçmaya çalışırken, saldıran gruptakilerden bazıları bellerinden bıçak çıkararak, defalarca sapladılar.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yollarını kesen kişilere para vermek istemedikleri için saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan grup yaya olarak kaçtı. Esnafın haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Eğlence mekanlarındaki müşterileri de sık sık rahatsız ettikleri belirtilen, esnafın şikayetlerine rağmen haklarında işlem yapılmadığı öğrenilen çocuk yaştaki grubun para istedikleri kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

KIZLAR DA SALDIRIDA BULUNDU

Görüntülerde, saldırgan grubun, kendilerine para vermeyen kadın ve erkekleri yerlerde sürükleyerek darp etmesi görülüyor. Erkeklerden biri kalkmaya çalışırken, biri motosiklet kaskı fırlatıyor. Araya girmeye çalışan kadın ise gruptaki kızların saldırısına uğruyor.

Bu esnada saldırgan gruptakilerden biri bir erkeği saçından tutarak hareket etmesini engellerken, diğerleri bıçakla saldırıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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