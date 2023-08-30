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        Haberler Dünya Paralel evrenden geldiğini iddia eden adam: Hangi ülkeden geldiği bulunamadı!

        Var olmayan bir ülkeden geldiğini söyleyen adam paralel evrenler arasında geçiş mi yaptı?

        1954 yılında bir adam var olmayan bir ülke pasaportu ile Japonya'ya girmeye çalıştı; Taured isimli ülkenin bin yıldır var olduğunu iddia ediyordu. Bu durum, birçok insanın aklına, adamın paralel evrende yolculuk yaptığı düşüncesini getirdi ama gerçekten durum böyle miydi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:15
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        Temmuz 1954'ün sıcak bir yaz gününde bir adam Tokyo'daki Haneda Havaalanına geldi. Dikkat çekici biri değildi: Kafkasyalı, sakallı, takım elbise giyen bir adamdı. Muhtemelen çok az Japonca biliyordu. Pasaportunu verene kadar hiçbir sorun yoktu.

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        Pasaport görünüşte meşruydu ancak pasaport, Taured denilen ve var olmayan bir ülke tarafından verilmişti. Ancak adam, ona karşı çıkan yetkililere Taured'in yaklaşık 1000 yıldır var olduğu konusunda ısrar etti.

        Havalimanında, adama dünya haritasında ülkesini göstermesi istendiğinde, İspanya ile Fransa arasındaki Andorra'yı işaret ettiği ve hızla sinirlenip kafası karıştığı söyleniyor. Neden memleketi Taured bu haritada yer almıyordu? Burası olması gereken yerdi ve bin yıldır olduğu yerdi.

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        Bu tuhaf adamın bir suçlu olabileceğine inanan Japon memurlar, daha kapsamlı bir soruşturma yürütürken onu, yakındaki bir otele yerleştirdi. Adamın kaçmayacağından emin olmak için odasının dışına iki polis yerleştirildi ancak ertesi sabah, memurlar adamla konuşmak için gittiğinde, adamın iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu gördüklerinde şok oldular.

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        Adamın üzerinde ayrıca birçok Avrupa ülkesinden para ve dünya çapındaki birçok havaalanından pul bulunduğu da söyleniyor. Hatta daha önce birkaç kez Tokyo'yu ziyaret etmişti.

        Ancak çalıştığını iddia ettiği şirket ondan hiç haber almamıştı, rezervasyon yaptırdığı iddia edilen otel ya da Tokyo'da görüşeceği şirket yetkililerinin de bilgisi yoktu.

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        Bu ilginç olay günümüzde bile internetin favori konularından bir tanesi. Olayı duyan birçok kişi adamın başka bir boyuttan geldiğini düşünüyor.

        Ancak Yahoo'nun belirttiğine göre; bu hikâye, gerçeğin yanlış fakat heyecan verici bir versiyonuydu. Bu olay, alternatif evrenlerle ilgili değildi sadece basit bir dolandırıcılık vakasıydı.

        Öncelikle yıl 1954 değil 1959'du. John Allen Kuchar Zegrus olarak tanımlanan adam bir süredir sahte pasaportla seyahat ediyor ve bir şekilde diğer ülkeleri kandırmayı başarıyordu. Ne yazık ki planı, Nisan 1960'ta 36 yaşındayken Japonya'ya yasa dışı giriş ve dolandırıcılıktan mahkum edildiği Japonya'da sona ermişti.

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        Snopes'un ortaya çıkardığı 1960 yılına ait bir gazete haberine göre tüm olay; bir adamın, kendi ülke ve dilini uydurarak, sahte bir pasaportla tüm dünyayı gezmesine dayanıyordu.

        Zegrus, FBI, CIA ve başka bir Arap gizli örgütüyle çalıştığını, 14 dil bildiğini hatta gizlice ABD istihbarat teşkilatıyla çalıştığını anlatıyordu.

        Zegrus, Tokyo'da görülen mahkemede bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak kendisini öldüreceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak Zegrus ile ilgili bilgiler burada bitiyor.

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        Yine de görüldüğü üzere bu bir paralel evren vakası değil, mantıklı açıklaması olan bir dolandırıcılık hikâyesine dayanıyor. Bu bize, internet hikâyelerinin nasıl hızlı bir şekilde hayal gücüne dayalı teorilere dönüşebileceğini gösteriyor.

        Başka bir noktaya değinirsek; bu dolandırıcılık vakasının 1960 yılında olduğunu ve teknolojinin şimdiki kadar gelişmediğini ve bürokrasinin günümüz kadar sıkı olmadığını da hatırlamak gerekiyor.

        Tüm fotoğraflar temsilidir

        Kaynak: All That Insteresting, Yahoo, Snope

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