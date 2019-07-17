Dünya bacakları olmayan Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius'un adını 2011'de engelsizlerle birlikte yarışmak için açtığı davayı kazanıp Dünya Şampiyonası'na katılmasıyla duymuş, 'azmin sembolü' olarak anılmaya başlanmıştı.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA EDEN ESKİ FUTBOLCU KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Sevgilisini öldürdüğü için 13 yıl hapis cezası alan ampute atlet Oscar Pistorius'un tehdit ettiği eski futbolcu Mark Batchelor kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Duruşmada Reeva Steenkamp'ın ailesinin tanıklarından biri Güney Afrikalı eski futbolcu Mark Batchelor'du. Batchelor "Pistorius, o dönemki sevgilisi Samantha Taylor ile birlikte olduğum gerekçesiyle beni tehdit edip bacaklarımı kıracağını söylemişti" demişti.

Pistorius'un sinirli kişiliği hakkında fikir veren bu ifade mahkemenin karar almasında rol oynamıştı.

Batchelor dün evinin önünde aracından inerken kurşun yağmuruna tutuldu. Futbolcu olay yerinde ölürken kaçan motosikletli 2 saldırgan aranıyor.

OLAY

Sevgilisi Reeva Steenkamp'ı öldüren Pistorius kendini "Onu hırsız sanmıştım" diye savunmuş, 13 yıl hapis cezası almıştı.

Pistorius, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Pretoria kentinde yapılan mahkemede verdiği yeminli ifadesinde, banyonun kapısına ateş ettiği sırada protez bacakları takılı olmadığı için kendisini savunmasız hissettiğini belirterek, Steenkamp'ın yatakta olmadığını fark eder etmez korku ve dehşete kapıldığını kaydetmişti. Devamında protez bacaklarını takıp kapıyı tekmelemeye başladığını anlatan Pistorius, kapıyı açamayınca kriket sopasıyla kapıyı kırdığını ve içerde vurulmuş olan kız arkadaşını gördüğünü ifade etmişti. Atlet, Steenkamp'ı kucağına alarak, merdivenlerden indiğini, ancak 29 yaşındaki sevgilisinin, kollarındayken hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Savcı Gerrie Nel, Pistorius'un, "yatağından kalkıp protez bacaklarını taktıktan sonra yaklaşık 7 metre yürüyerek, etrafı çevrili ve güvenlikli evinin banyo kapısının arkasından, Steenkamp'ı 4 kez vurduğunu ve banyo kapısının da kırılarak açıldığını" belirmiş ve atleti cinayetle suçlamıştı.

Atletin, Steenkamp'ın ölümüne neden olan olaydan yaklaşık 3 hafta önce (22 Ocak) 6 silah için ruhsat istediği ortaya çıkmıştı.

CİNAYET SONRASINA AİT FOTOĞRAFLARI YAYINLANMIŞTI

Pistorius'un cinayet sonrasına ait fotoğrafları yayımlanmış, fotoğraflarda, cinayet mahalli ve Pistorius'un kanlar içindeki hali görülüyordu.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞTU

Pistorius'un, 6 yıllık hapis cezasını çektiği cezaevinde intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkmış, yaralandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan Pistorius'un hapishane yetkililerine yataktan düşmesi sonucu bileklerinin kesildiğini söylediği öğrenilmiş, ancak Pistorius'un bileklerini kendisinin kestiğini ve hücresinde jilet bulunduğu ortaya çıkmıştı.

PISTORIUS KİMDİR?

İki bacağında da kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Pistorius, özel bir çift takma bacak yardımıyla koşuyor, Güney Afrika ve dünyanın en ünlü sporcuları arasında yer alıyordu.

Spora 2003 yılında lisede rugby oynarken başlayan atlet, ertesi yıl ilk kez okulu adına bir yarışmaya katıldı. Pistorius, bu yarışta 100 metreyi 11,72 saniye ile tamamlarken, Paralimpik rekoru 12,20 saniyeydi.

Atlet, katıldığı ilk paralimpik yarışmalarında 200 metrede altın, 100 metrede bronz madalya kazandı. ''Blade Runner'', 4 yıl sonra 100, 200 ve 400 metrede altın madalya elde etti. Ünlü sporcu, 2012 paralimpik oyunlarında da 400 ve 4x400 bayrakta birinci, 200 metrede gümüş madalyayı evine götürdü.

Güney Afrika'daki ampüte olmayan atletlerle karşı karşıya gelen Pistorius, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Yönetim Kurulu'nun yasağıyla karşılaştı. Kararı yargıya taşıyan atlet 2008 yılında yarışlara katılma hakkı elde etti, ancak 2008 Beijing olimpiyatlarında elendi.

Güney Kore'de düzenlenen 2011 yarışlarında 400 ve 4x400 bayraklıda koşan ampüte atlet, 400 metrede yarı final elde ederken, bayraklıda da takımının finale gelmesine yardım etti. Atlet, takımının 4 oyunculu final mücadelesinde düşmesine rağmen, gümüş madalyayı elde etti.

2012 olimpiyatlarında da Güney Afrika takımı ile yarışan atlet, 400 metre ve 4x400 bayraklıda yarıştı. Atlet, 45,44'lük derecesiyle kendi adına sezonun en iyi derecesini yapıp serisinde 2. olarak yarı final koşmaya hak kazanmasına rağmen yarışta 8. olarak elendi.