Paralimpik'te iki dev organizasyon Türkiye'de!

2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, diğer adaylıkları 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunlarında da mutlu sona ulaştı.

2024 yılı ilk çeyreğinden bu yana devam eden adaylık sürecinde, bugün yapılan Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında başarılı bir adaylık sunumunun ardından yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Mersin’in ev sahipliği netleşmiş oldu. 2025 Dünya Plaj Oyunlarında, triatlon, yelken, plaj voleybolu, açık su yüzme, sörf, spor tırmanışı ve netleşecek diğer su sporları ve demo sporlar ile birlikte 30’un üzerinde ülkeden 500’ün üzerinde Paralimpik sporcunun katılması bekleniyor.

2026 Dünya Gençlik Oyunlarında ise, okçuluk, atletizm, CP futbol, badminton, oturarak voleybol, halter, atıcılık, masa tenisi, basketbol, eskrim, tenis, triatlon ve spor tırmanışı başta olmak üzere eklenecek diğer branşlarla birlikte 50’nin üzerinde ülkeden 800’ün üzerinde sporcunun katılımı bekleniyor.