Parana - Ceara maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Parana, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Ceara takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Parana 13 puanla 19. sırada, Ceara 11 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi Parana, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ceara, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 566 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Parana kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Ceara sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 2.05, karşılıklı gol yok 1.40 oranını kazandıracak.

Parana önceki hafta Ituiutaba mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Ceara, ABC Natal karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Parana, 6 gol attı ve 8 gol yedi.

Ceara, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ceara 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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