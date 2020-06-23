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Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır’dan katılım sağlayan toplamda 18 yamaç paraşütçüsü Raman Dağı’nın zirvesinden atlayarak, Hasankeyf İlçesi üzerinden geçti.

Yamaç paraşütçüleri, Türkiye’nin birçok yerinde uçuş yaptıklarını ve Hasankeyf’in görsel anlamda ülkemizin önde gelen atlayış yerlerinden birisi olmaya aday olduğunu dile getirdi.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, yakın zamanda gerçekleştirilecek büyük çaplı bir uçuş etkinliğinin planlandığının bilgisini vererek, Hasankeyf’in yamaç paraşütü alanında önemli bir adres olması için Hasankeyf Kaymakamlığı ile çalışmalara hız verdiklerinin bilgisini verdi.