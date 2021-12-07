Paraşütle atlarken ayak bileğine dövme yaptırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Paraşütle atlarken ayak bileğine dövme yaptırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt pilotu, Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayarak havada kaldığı sürede ayak bileğine dövme yaptırdı

Paraşütle atlarken ayak bileğine dövme yaptırdı
AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt pilotu, Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayarak havada kaldığı sürede ayak bileğine dövme yaptırdı.

AA'nın haberine göre paraşüt pilotu İlker Özgüven, sol ayak bileğine kartal kanadı dövmesini, havada yaptırmak istedi.

Bir dövmeciyle anlaşan Özgüven, karada bileğine kartal kanadını çizdirdi. Özgüven, 1270 rakımlı Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayarak dövmeyi havada 20 dakikada makineyle işletti.

İlker Özgüven, uçmakla ilgili vücudunda anı bırakmak istediğini söyledi.

Paraşüt pilotları olarak gökyüzünde kuşlar gibi özgürce uçtuklarını dile getiren Özgüven, dövme figürleri ararken internetten kartal kanadı sembolünü bulduğunu belirtti.

Daha sonra bunu ayak bileğine yaptırmak üzere bir dövmeciyle paraşüt uçuşu ayarladıklarını anlatan Özgüven, "Daha önce birkaç defa bununla alakalı denemeler yapılmış ama profesyonel anlamda makineyle yapılmamış. Burada gerçek dövme makinesiyle havada dövmeyi tamamlayıp iniş yaptık" ifadelerini kullandı.

Dövme sanatçısı Ufuk Kozan da 10 yıldır dövme sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Havada ilk kez dövme yaptığını belirten Kozan, "Çok zor oldu ama bir o kadar da zevkli ve hiç unutamayacağım bir çalışmaydı" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Birleşik Krallık'taki en yaşlı ağaç
YAŞAM Birleşik Krallık'ın en yaşlı ağacı!
Türkiye ve Kırgızistan’daki bin yıllık mezarlık geleneği
YAŞAM Sır çözüldü... Aynı şekilde gömülmüşler
Dünyanın ikinci büyük krater gölü bembeyaz
YAŞAM Dünyanın ikinci büyük krater gölü bembeyaz
Ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar
YAŞAM Ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar
2 bin 600 rakımlı karlı dağlarda heyecan dolu anlar
YAŞAM 2 bin 600 rakımlı karlı dağlarda heyecan dolu anlar
Emekli resim öğretmeni 66 yıldır tuvale fırça atıyor
YAŞAM 66 yıldır tuvale fırça atıyor
Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında? Teoman Duralı'nın kitapları
YAŞAM İşte Teoman Duralı'nın kısaca hayatı
Sayısal Loto UÇUYOR! Son dakika: Büyük ikramiye yine devretti
YAŞAM Sayısal Loto çıldırdı!
Günlük burç yorumları! (7 Aralık 2021)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Konya yeşil küflü peynir
YAŞAM Küflenmezse yenmez

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.