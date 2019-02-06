Zonguldak'ta ormanlık alanda cesedi yırtıcı hayvanlarca parçalanmış halde bulunan şahıs hakkındaki gerçek otopsi sonucu ortaya çıktı. Av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edilen adamın katili köyündeki komşusu çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, 10 gün önce Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde yaşandı. 55 yaşındaki Sezai Karaca'nın cesedi ormanlık alanda yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Karaca'nın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otopside Sezai Karaca'nın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek vücudundan silahtan çıktığı belirlenen saçmalara rastlandı.

ÖNCE SUSTU SONRA İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olayla ilgili Sezai Karaca'nın komşusu Veli B.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunda uzun süre konuşmayan Veli B. bir süre sonra cinayeti itiraf etti. Veli B.'ye, çelik yelek giydirilerek olay yerinde keşif yaptırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Zanlının sorgusu sürüyor.