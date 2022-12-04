Parçalanmış halde bulundu, köy korku içinde!

Kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, kendisi ormandayken gerçekleştiği için olayın nedenini bilmediğini söyledi. Komşulardan Aysun Çatal ise, olayı kimsenin görmediğini, sadece kadının parçalanmış halde cansız bedenini bulduklarını ifade etti. Yaşlı kadının ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı.

Bu arada, otopside, Akçay'ın ölümünün vahşi hayvan saldırısından kaynaklandığı belirlendi. Cesette pençe ve diş izlerine rastlanmasından dolayı Akçay'a saldıran hayvanın ayı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Benzer bir olayın yaşanmaması için bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.

ACI OLAYIN ARDINDAN OĞLU KONUŞTU

Akçay'ın oğlu Halil Akçay, AA muhabirine, annesinin otopsi raporunda ayı olduğu değerlendirilen vahşi hayvan ve diş izlerine rastlandığını belirterek, olayın tamamıyla aydınlatılmasını istediğini söyledi.

"ISRARLA BİZE BU HAYVANI GÖRDÜĞÜNÜ İFADE ETMİŞTİ"

Annesinin ölmeden birkaç gün önce evinin bulunduğu sokakta insan boyunda büyük bir hayvan gördüğünü anlattığını belirten Akçay, "Olaydan birkaç gün önce annem bize gece saat 3-4 sıralarında dağ tarafından büyük bir hayvanın geldiğini gördüğünü, bu büyük hayvanın dikilerek sokaktaki çöp konteynerini karıştırdığını daha sonra köyün aşağısına doğru gittiğini anlatmıştı. Biz de kendisine hayal ya da rüya görmüş olabileceğini söylemiştik. O ise ısrarla bu hayvanı gördüğünü ifade etmişti" dedi.

"KÖYDE YAŞAYAN İNSANLAR OLAY SONRASI TEDİRGİN"

Akçay, annesinin ölümüyle büyük acı yaşadıklarını, köyde yaşayan insanların olay sonrasında tedirgin olduğunu ifade ederek, şunları anlattı: "Köyümüzde yaşayan insanlar çok tedirgin ve bahçelere gidemiyor. Daha önceden de ayının ayak izlerini görenler olmuş. Bu durum nedeniyle sadece bizim köyümüzdeki insanlar değil, yakındaki diğer köylerde yaşayanlar da tedirgin durumda. Bir an önce bu ayının yakalanmasını istiyoruz."