Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Parga nerede, hangi ülkede? Parga nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Parga nerede, hangi ülkede? Parga nerenin, hangi ülkenin şehri?

        İyonya Denizi kıyısında yer alan Parga, Yunanistan'ın Epir Bölgesi'ne bağlı tarihi ve turistik bir sahil kasabasıdır. Osmanlı ve Bizans'tan izler taşıyan yapıları, dar sokakları ve rengarenk evleriyle dikkat çeker. Preveze iline bağlı olan Parga, Valtos ve Kryoneri gibi plajlarıyla yaz turizminin gözdesi olur. Yunanistan'ın batısında, İgoumenitsa'ya 40 kilometre mesafede bulunan şehir, hem kara yolu hem de deniz yolu ulaşım kolaylığı sunar. Tarihi kale, doğal güzellikler ve İyonya Adaları'na yakınlığı sayesinde Parga, tatil planı yapanların ilgisini çeken özel bir destinasyondur. İşte, Parga şehrinin konumuna ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 11:49 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parga nerede, hangi ülkede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Parga, Yunanistan’ın batısında İyonya Denizi kıyısında yer alan ve tarihiyle, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir sahil kasabasıdır. Epir Bölgesi’nin turizm açısından en dikkat çeken şehirlerinden biri olan Parga, Osmanlı ve Bizans’tan izler taşıyan yapıları, dar sokakları ve sahil boyunca sıralanan rengarenk evleriyle tanınır. Yaz aylarında özellikle Valtos, Lichnos ve Kryoneri plajlarıyla turistlerin gözdesi olan şehir, hem deniz tatili hem de kültürrel keşif için tercih edilir. Preveze iline bağlı olan Parga, İgoumenitsa’ya 40 kilometre, Preveze şehir merkezine ise 60 kilometre uzaklıktadır. İyonya Adaları’na yakın konumuyla dikkat çeken şehir, tekne turlarının da uğrak noktasıdır. Tarihi Parga Kalesi ve çevresindeki doğal güzellikler, bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz deneyimler yaşatır. Peki, Parga nerede, hangi ülkede ve nerenin şehri? Tüm detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

        REKLAM

        PARGA NEREDE?

        Parga, Yunanistan’ın batısında, İyonya Denizi kıyısında yer almaktadır. Coğrafi olarak Preveze iline bağlı olan şehir, aynı zamanda Epir Bölgesi’nin turistik cazibe merkezlerinden biridir. Denizin turkuaz tonlarıyla birleşen yeşil tepeler arasında kurulu bu kasaba, özellikle yaz aylarında büyük bir ilgi görür. Parga’nın İgoumenitsa’ya yaklaşık 40 kilometre, Preveze şehir merkezine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunması, ulaşım açısından da kolaylık sağlar. Ayrıca şehrin bulunduğu konum, İyonya Adaları’na yakınlığıyla da dikkat çeker. Bu sayede Parga, hem kara yolu hem de deniz yolu ulaşımı açısından avantajlı bir destinasyondur.

        PARGA HANGİ ÜLKEDE?

        Parga, Yunanistan’da yer alır. Yunanistan’ın turizm açısından öne çıkan sahil kasabalarından biri olan Parga, dar sokakları, geleneksel mimarisi ve sahil boyunca uzanan kafeleriyle ziyaretçilerine sıcak bir atmosfer sunar. Hem tarih hem de doğa turizmine hitap eden şehir, Yunanistan’ın kültürel zenginliğini yansıtan özel bölgelerden biridir. Özellikle yaz aylarında plajlarıyla öne çıkan Parga, deniz tatili arayan turistlerin yanı sıra kültürel gezi yapmak isteyenler için de cazip bir noktadır.

        REKLAM

        PARGA HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

        Parga, Yunanistan’ın bir şehridir ve Epir Bölgesi’ne bağlıdır. Tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken şehirde, Bizans döneminden kalma Parga Kalesi öne çıkar. Ayrıca Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim merkezi olan Parga, bu yönüyle geçmişten izler taşır. Günümüzde hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen şehir, sahil kasabası kimliğinin yanında kültürel bir değer de sunar. Parga Kalesi, Agios Nikolaos Kilisesi ve çevredeki geleneksel köyler, ziyaretçilere tarih boyunca süregelen çeşitliliği gösterir.

        PARGA NERENİN ŞEHRİ?

        Parga, Yunanistan’ın Preveze iline bağlıdır. Bölgedeki diğer sahil kasabalarına göre daha hareketli bir turizm potansiyeline sahip olan Parga, özellikle yaz sezonunda binlerce turist tarafından ziyaret edilir. Kasabanın sahilinde sıralanan balıkçı tekneleri, gün batımı manzaraları ve denizle iç içe yaşam tarzı, Parga’yı keşfetmek isteyenlere eşsiz bir deneyim sunar. Ayrıca şehrin etrafındaki Valtos, Lichnos ve Kryoneri plajları, berrak denizi ve altın rengi kumsallarıyla tatilcilerin gözdesidir.

        REKLAM

        PARGA’NIN TURİSTİK ÖNEMİ

        Parga yalnızca bir sahil kasabası değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir merkezdir. Bizans döneminde inşa edilen Parga Kalesi, şehre hâkim bir noktada bulunur ve ziyaretçilere muhteşem bir manzara sunar. Kalenin yanı sıra kasaba içinde Osmanlı ve Venedik izlerini taşıyan yapılar da görmek mümkündür. Bölge, hem tarih meraklılarına hem de deniz tatili yapmak isteyenlere hitap eden çok yönlü bir destinasyondur. Ayrıca çevresindeki küçük adacıklar, tekne turları için cazip rotalar oluşturur.

        PARGA’YA NASIL GİDİLİR?

        Parga’ya ulaşım oldukça kolaydır. Yunanistan’ın farklı şehirlerinden karayolu ile ulaşım sağlanabildiği gibi, deniz yolu da tercih edilmektedir. En yakın havaalanı Preveze’de bulunur ve buradan Parga’ya yaklaşık 1 saatlik kara yolculuğu ile ulaşılabilir. İgoumenitsa Limanı’na yakınlığı sayesinde Parga’ya feribot seferleriyle gelen turistler de oldukça fazladır. Bu nedenle Parga, hem kara hem de deniz ulaşımında avantajlı bir konuma sahiptir.

        REKLAM

        PARGA’DA GEZİLECEK YERLER

        Parga’yı ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerin başında Parga Kalesi gelir. Kale, şehre hâkim bir tepede konumlanmış olup hem tarihi atmosferi hem de eşsiz deniz manzarasıyla dikkat çeker. Bunun yanı sıra Valtos ve Kryoneri plajları, tertemiz denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar. Parga’nın dar sokaklarında yürürken karşınıza çıkan kafeler, butik oteller ve hediyelik eşya dükkanları, şehri keşfetmenin keyfini artırır. Ayrıca çevredeki Panagia Adası ve Acheron Nehri gibi doğal güzellikler, Parga’ya yapılan ziyaretleri unutulmaz hale getirir.

        PARGA’NIN TARİHİ

        Parga, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Antik dönemden Bizans’a, Osmanlı’dan Venediklilere kadar farklı uygarlıkların izlerini taşıyan şehir, bu özelliğiyle bir açık hava müzesi görünümündedir. Özellikle Osmanlı döneminden kalan yapılar, şehrin tarihsel zenginliğini ortaya koyar. Venedik etkisinin görüldüğü kale ve kiliseler ise şehrin kültürel çeşitliliğini gözler önüne serer.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabük'te çıktı Kastamonu'ya ulaştı... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!
        Karabük'te çıktı Kastamonu'ya ulaştı... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma