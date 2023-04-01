Kripto para borsalarından olan Paribu'da 1 Nisan 2023 Cumartesi sabahı erişim sıkıntıları yaşanıyor. Kullanıcılar, Paribu'ya giriş yapamazken sosyal medyada "Paribu çöktü mü, ne oldu?" sorularının yanıtları merak konuu oldu. Paribu Destek hesabından Twitter'da bir açıklama yapılırken versiyon güncellemesi yapıldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından "Paribu ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 1 Nisan 2023 Paribu erişim sıkıntısı nedeniyle yaşanan son gelişmeler