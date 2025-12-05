Paribu'dan Türkiye'nin en büyük fintech satın alması

Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük yerel kripto varlık işlem platformu CoinMENA'yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın aldı.

Paribu, CoinMENA'nın çoğunluk hissesinin satın alınmasını kapsayan anlaşmayla Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin en büyük fintech satın almasına imza attı. Ayrıca Paribu, Türkiye'nin kripto sektöründeki ilk uluslararası satın almasını gerçekleştirmiş oldu.

2020'de Bahreyn'de Talal Tabbaa ve Dina Sam'an tarafından kurulan CoinMENA, CoinMENA B.S.C. ünvanlı şirketiyle lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. Dubai'de konumlanan CoinMENA FZE ise Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından verilen sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansıyla faaliyet gösteriyor.

Bugüne kadar aralarında BECO, Arab Bank Switzerland, Circle ve Bunat Ventures gibi fonların da olduğu yatırımcılardan 20 milyon dolara yakın yatırım aldığı bilinen CoinMENA, 45'ten fazla ülkeden 1,5 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor. 50'den fazla kripto varlıkta ABD dolarının yanı sıra Bahreyn Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Suudi Arabistan Riyali gibi 8 yerel para birimiyle işlem yapma olanağı sunan CoinMENA, tezgah üstü (OTC) altyapısı gibi kurumsal hizmetleriyle de MENA bölgesinin lider kripto varlık platformları arasında konumlanıyor.

Yasin Oral: "Paribu'nun büyüme yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor"

Anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral, "Anlaşma, yalnızca Paribu için değil, Türkiye ve MENA kripto varlık ve finans ekosistemi için de dönüm noktası niteliği taşıyor. Paribu olarak, Türkiye'nin finansal teknoloji sektöründeki en büyük, kripto dikeyindeki ilk uluslararası anlaşmasına imza attığımız için gururluyuz. MENA bölgesinin önde gelen kripto varlık platformu CoinMENA, Paribu'nun bölgesel genişleme hedefleri için stratejik bir seçim. Paribu'nun teknoloji altyapısını ve CoinMENA'nın bölgesel içgörülerini bir araya getiren bu anlaşma, MENA bölgesindeki milyonlarca kullanıcıya regüle, hızlı ve güvenli finansal hizmetlere erişim sunarak bölgenin dijital varlık ve finans ekosisteminde yeni bir standart oluşturacak" dedi.

Paribu'nun bu anlaşmayla kripto benimsemesinin en yüksek olduğu pazarların başında gelen MENA bölgesinde lisanslı bir oyuncuya dönüştüğünü vurgulayan Yasin Oral, "2025 itibarıyla platformumuz ve saklama kuruluşumuz için faaliyet izni başvurularımızı tamamladık. Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ColdShield teknolojimizle Türkiye'de ve dünyada dijital varlık saklamada yeni standartlar belirledik. Geniş yetkili aracı kurumumuz Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için kuruluş izni aldık. Bugün de düzenleyici çerçevelerin netleşmesiyle küresel bir trende dönüşen kripto sektörü konsolidasyonunu MENA'ya taşıyoruz. Bugünden itibaren Paribu'nun büyüme yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor" ifadelerini kullandı.