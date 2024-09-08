Paris 2024 Paralimpik Oyunlarının kapanış töreni yapıldı

Stade de France'da Paris 2024 Paralimpik Oyunları için görkemli bir kapanış töreni düzenlendi.

Organizasyondaki şiddetli yağmura rağmen 80 bine yakın sporsever, töreni takip etti.

Kapanış töreninde Türk bayrağını para yüzmede 2 altın madalya kazanan milli sporcu Umut Ünlü ile para masa tenisinde bronz madalya alan Kübra Korkut taşıdı.