TÜP BEBEK VE TAŞIYICI ANNE FİKRİ KIM'DEN



Paris Hilton, tüp bebek tedavisiyle ilgili, "Bu tedavi sayesinde istersem ikizlerim olmasını da tercih edebiliyorum. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian, ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.



