Paris Hilton, travmatik deneyimini anlattı

"CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIM"

Son yıllarda sektörde daha fazla pay sahibi olan özel sermaye şirketlerinin karlarını maksimuma çıkarmaya odaklandıklarını ve bu şirketlerin vasıfsız işçileri işe almaya teşvik ettiğini ifade eden, Paris Hilton; "Çocukların güvenliğinden ziyade kârı önemsiyorlar. Bu programlar; iyileşme, büyüme ve destek' vaat ediyordu ama bunun yerine iki yıl boyunca konuşmama, özgürce hareket etmeme ve hatta pencereden dışarı bakmama bile izin vermediler. Zorla ilaçlarla beslendim ve personel tarafından cinsel istismara uğradım. Şiddetle zaptedildim ve koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum ve hücre hapsine atıldım. Annem ve babam tamamen kandırıldılar; bu kâr amacı güden sektör tarafından yalan söylendi ve manipüle edildiler" dedi.