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        Haberler Dünyadan Paris Hilton, travmatik deneyimini anlattı

        Paris Hilton, travmatik deneyimini anlattı

        Paris Hilton, gençlik bakım tesislerindeki maruz kaldığı travmatik deneyimlerinden bahsedip, ABD Temsilciler Meclisi komitesi duruşmasında, gençlik bakımı programlarının daha fazla federal gözetimi için çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:29
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        43 yaşındaki Paris Hilton, ABD Temsilciler Meclisi duruşmasında koruyucu bakım programlarının daha fazla denetlenmesi çağrısında bulundu. Hilton, gençliğinde yatılı gençlik tedavi tesislerine yerleştirildiğinde maruz kaldığı duygusal ve fiziksel istismar hakkında kamuoyuna konuştu.

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        "KÖPEK KULÜBELERİNDEN DAHA KÖTÜ"

        16 yaşındayken gece yarısı yatağından alındığını ve eyalet sınırları üzerinden fiziksel ve cinsel tacize maruz kaldığı bir yerleşim tesisine nakledildiğini bahseden Paris Hilton; "Savunmasız çocuklardan oluşan 23 milyar dolarlık bu endüstri, bu nüfusu, dolar işareti olarak görüyor ve anlamlı bir gözetim olmadan çalışıyor. Bu yerlerde eğitim yok, duvarlarda küf ve kan var. Bu yerlerin hali dehşet verici. Bazı köpek kulübelerinden daha kötü" şeklinde konuştu.

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        "CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIM"

        Son yıllarda sektörde daha fazla pay sahibi olan özel sermaye şirketlerinin karlarını maksimuma çıkarmaya odaklandıklarını ve bu şirketlerin vasıfsız işçileri işe almaya teşvik ettiğini ifade eden, Paris Hilton; "Çocukların güvenliğinden ziyade kârı önemsiyorlar. Bu programlar; iyileşme, büyüme ve destek' vaat ediyordu ama bunun yerine iki yıl boyunca konuşmama, özgürce hareket etmeme ve hatta pencereden dışarı bakmama bile izin vermediler. Zorla ilaçlarla beslendim ve personel tarafından cinsel istismara uğradım. Şiddetle zaptedildim ve koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum ve hücre hapsine atıldım. Annem ve babam tamamen kandırıldılar; bu kâr amacı güden sektör tarafından yalan söylendi ve manipüle edildiler" dedi.

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        Paris Hilton, ilk olarak 2021'de Utah'taki bir tesisteki deneyimini anlatmıştı. Bu durumun kendisini travma sonrası stres bozukluğuyla karşı karşıya bıraktığını ve halen de yaşamaya devam ettiğini söylemişti.

        Fotoğraflar: Backgrid USA

        #paris hilton
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