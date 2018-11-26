Göstericilerin önceki gün petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı.

Bir haftadan uzun süredir devam eden gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 136'sı güvenlik görevlisi 756 kişi yaralanmış ve 693 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçen haftaki gösterilerde, Saint-Quentin'de bir grup eylemcinin bir kadının başörtüsünü çıkarmaya zorladığı ortaya çıkmış ve Cognac'da da bir kadının ırkçı hakaretlere maruz kalması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

101 GÖZALTI

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen akaryakıt zamlarını protesto sırasında çıkan olaylarda 101 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Şehrin sembolleri arasında yer alan Şanzelize'de çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulunmuştu.

Polis, cadde çevresinde hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etmişti.

Bir grup eylemci, polis müdahalesini engellemek amacıyla bariyer kurmuş ve cadde üzerindeki taşları sökmüştü. Göstericiler ayrıca polise şişe ve taş fırlatmıştı.

Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuştu.

Şanzelize ve çevresindeki caddelerden alevler yükselmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını duyurmuştu.

PROTESTO NEDENİYLE AMBULANS GECİKİNCE, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Belçika’nın Walon bölgesinde düzenlenen protestolarda emniyet güçleri ile göstericiler arasında taşlı, sopalı arbede yaşanıyor. Charleroi kentine yakın Couvin'de rahatsızlanan bir kişi için evine ambulans çağrıldı. Göstericiler tarafından yolun kapatılması nedeniyle bir itfaiye aracının da eşlik ettiği ambulans olay yerine gecikince rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye Sözcüsü Gilles Boonen, "Akşamüstü bir kişinin evinde rahatsızlandığı ve acil olarak hastaneye kaldırılması için telefon geldi. İtfaiye olarak bizler de ambulansa sarı yeleklerin gösteri düzenlediği yoldan kolay geçmeleri için eşlik ettik. Üstelik ambulansın ve itfaiye arabasının sirenlerinin yanmasına rağmen sarı yelekliler tarafından geçişimiz engellendi. Sonunda 300 metrelik yola 14 dakikada ulaştık. Ama rahatsızlanan kişiye yapılan ilk yardım sonuçsuz kaldı ve rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti. Sarı yeleklere açık bir çağrımız var, bundan böyle asla ambulans ve itfaiye arabalarına engel olmayın. İlk yardım müdahalesinde bir dakikanın çok önem arz ettiğini unutmamak lazım" şeklinde konuştu.

HAMİ AKSOY: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarına ilişkin, "Sayıları 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı Fransa'daki bu gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir." dedi.

Aksoy, Fransa'daki sokak gösterilerine ilişkin bir soruya verdiği cevapta, Fransa'da akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından son dönemde çok sayıda şehirde sokak gösterilerinin düzenlendiğini hatırlattı.

Sözcü Aksoy, "Demokrasilerde diyaloğun gerekliliğine inanıyor, olayların en kısa sürede yatışması için itidal çağrısında bulunuyoruz. Gösterilerin demokratik standartlara uygun, barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi, sorunların diyalog yöntemiyle çözülmesi ve Fransa'da yaşayan Türk toplumunun güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin Fransız makamlarınca süratle alınması öncelikli beklentilerimizdir. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızı gösteri alanlarından uzak durmaya, herhangi bir şekilde güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmama konusunda özen göstermeye davet ediyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ