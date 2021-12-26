Paris'te protesto: Macron mutasyonu çok tehlikeli 0:00 / 0:00

İHA

Fransa'nın başkenti Paris'te evsizler ve kiracılar sokağa indi. Ülkedeki lojman işlerinden sorumlu olan Ekolojik Geçiş Bakanlığı önünde bir araya gelen göstericiler, hükümetin söz verdiği fakat hala çözmediği lojman sorununu protesto etti.

Sadece başkent Paris’te 117 bin evin boş tutulduğunu iddia eden göstericiler, tencere ve tavalar ile seslerini hükümete duyurmaya çalıştı. Özel mülkiyete de tepki gösteren göstericiler, bu sistemin insan yaşamını tehdit ettiğini öne sürdü.

"MACRON MUTASYONU ÇOK TEHLİKELİ"

Fransa'da yaşanan lojman sorununun gittikçe daha büyük bir problem haline gelmeye başladığını belirten bir gösterici ise, elinde taşıdığı pankarta, "Alman aşı firması Pfizer’in bütçesi 80 milyar euro, Fransa’nın lojman bütçesi 17 milyar euro. Bu Macron mutasyonu çok tehlikeli" ifadelerini yazdı.

Göstericiler ayrıca, Covid-19 salgını nedeniyle işini kaybedenleri sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bu durumun ülkedeki evsizlerin sayısını arttıracağını dile getirdi.

Göstericiler ayrıca, bakanlık binası önüne kurdukları yılbaşı ağacına anahtar ve ev şeklinde simgeler asarak, yeni yıldan bir ev beklediklerini ifade etti.

Göstericilerin bakanlık binasını işgal etmesinden endişe eden polis ise bina önünü araçlarla kapattı.